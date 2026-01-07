Vodilni Inter podaljšal zmagoviti niz, Napoli se je namučil za točko

Tudi v Italiji prvi januarski dnevi prinašajo dvojni spored nogometa. Po tekmah minulega vikenda je v torek, sredo in četrtek na sporedu 19. krog serie A. Vodilni Inter je na gostovanju pri Parmi zmagal z 2:0 in tako zmagoviti niz podaljšal na pet. Njegov mestni rival in najbližji zasledovalec Milan bo na delu dan pozneje, ko na San Siro prihaja Genoa. Atalanta je v sredo v gosteh z 2:0 odpravila Bologno, oba gola je zabil Črnogorec Nikola Krstović, Napoli pa se je doma pošteno namučil z eno najslabših ekip lige Verono. Po prvem polčasu je zaostajal z 0:2, v drugem pa z zadetkoma McTominayja in Di Lorenza le rešil vsaj točko.

Neapeljčani so gostili Verono, ki se krčevito bori za obstanek v serie A in se po slabe pol nepričakovano znašli v zaostanku 0:2. V nadaljevanju so sicer dosegli dva zadetka, drugega je zabil Giovanni Di Lorenzo v 82. minuti, popolnega preobrat pa niso izpeljali.

V vodstvu ostaja Inter, ki je z 2:0 zabeležili 14. zmago v sezoni. Prvi zadetek je dosegel Federico Dimarco v zaključku prvega polčasa, drugega pa globoko v sodnikovem podaljšku Marcus Thuram. Inter ima pred drugouvrščenim Milanom, ki bo v četrtek gostil nogometaše iz Genove, štiri točke prednosti, enako kot pred tretjeuvrščenim Napolijem.

Juventus in Roma zaostajata še dve točki več. Pomembno zmago za mirnejše nadaljevanje sezone je dosegel Udinese, ki je v Torinu slavil z 2:0. Sandi Lovrič je znova obsedel na klopi Videmčanov

Pri Sassuolu je v torkovem večeru gostoval Juventus, ki se nahaja pred pomembnim izzivom. Stara dama je v zadnjem obdobju kazala dvig forme, a je za začetek leta naletela na hladen tuš. Varovanci Luciana Spalettija v Torinu niso uspeli ugnati Lecceja, po zlu sta šli dve dragoceni točki v boju za naslov. So se pa zdaj oddolžili in Sassuolo premagali s 3:0.

Sassuolo - Juventus Foto: Reuters

Visoka zmaga Coma

Drugi krog v letu 2026 se je sicer odprl že v popoldanskih torkovih urah, ko je Pisa na domačem igrišču gostila Como. Četa Cesca Fabregasa drži stik z vodilno peterico in ostaja v igri za prestižna evropska mesta. Še toliko bolj po tretji zaporedni zmagi, ki jo je vknjižila v Pisi.

Goste je v 68. minuti v vodstvo poslal Maximo Perrone, osem minut kasneje je bil natančen še Anastasios Douvikas. V zaključku obračuna se je z ubranjeno enajstmetrovko izkazal še Jean Butez. Globoko v sodnikovem dodatku je enajstmetrovko na nasprotnem koncu igrišča priigral še Douvikas in postavil končni izid tekme.

