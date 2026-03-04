Como spravil v solze Napoli, zdaj meša štrene še Interju, vroče bo tudi na drugem povratnem dvoboju

V prvi polfinalni tekmi italijanskega pokala sta se Como in Inter v torek razšla brez zadetkov. Gostitelji so v četrtfinalu zadali boleč poraz Napoliju, zdaj pa imajo opravka s favoritom iz Milana, ki se želi navijačem po nepričakovano hitrem izpadu iz Evrope odkupiti z dvojno italijansko krono. V sredo sta se Lazio in Atalanta v prvem polfinalnem dvoboju razšla z remijem 2:2. Povratni tekmi bosta šele čez poldrugi mesec.

Kdo bo zaigral v finalu italijanskega pokalnega tekmovanja 13. maja na Olimpijskem stadionu v Rimu? Sodeč po uvrstitvi v serie A je največji favorit Inter,ki se želi navijačem po bolečem izpadu iz lige prvakov, ko je dvakrat ostal praznih rok proti ekipi Bodo/Glimt, odkupiti z dvojno italijansko krono. V prvenstvu so na dobri poti do scudetta, saj imajo pred najbližjim zasledovalcem Milanom kar deset točk prednosti.

Milanski Inter želi v tej sezoni osvojiti dvojno italijansko krono. Foto: Reuters

A imajo zelo neugodnega tekmeca. Como pod vodstvom Cesca Fabregasa meša štrene številnim favoritom, na zelenici pa blesti nekdanji dragulj madridskega Reala Nico Paz. In tako se je prva tekma končala brez zmagovalca, brez zadetkov.

V sredo sta se na Olimpicu, tradicionalnem prizorišču finala pokala, udarila Lazio in Atalanta. Nogometašu prvega so dvakrat povedli, Atalanta pa dvakrat izenačila, v 90. minuti je za končnih 2:2 zadel Yunus Musah.

Povratni polfinalni tekmi sta predvideni šele za 22. april.

Italijanski pokal, polfinale (prvi tekmi):

Torek, 3. marec:

Sreda, 4. marec: