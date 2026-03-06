Petek, 6. 3. 2026, 21.10
22 minut
1. DOL za moške, 21. krog
Panvita po zmagi proti Fužinarju do petega mesta
Odbojkarji Panvite Pomgrada so na tekmi zadnjega, 21. kroga rednega dela državnega prvenstva ugnali ravenski Fužinar s 3:1 v nizih in si zagotovili peto mesto pred začetkom končnice. Fužinar je končal na dnu lestvice.
Zadnji tekmi rednega dela DP bosta v soboto, in sicer Krka - i-Vent Maribor in ACH Volley - Alpacem Kanal. Vnaprej sta dvoboj zadnjega kroga odigrali ekipi Merkurja Triglava Kranja in Calcita, Kamničani pa so sredi februarja slavili s 3:0.
Na lestvici še lahko pride do ene spremembe, če bi Alpacem Kanal (14-6) presenetil neporažene Ljubljančane (20-0), bi se povzpel na drugo mesto, Calcit pa bi padel na tretje (15-6).
I-Vent Maribor bo redni del končal na četrtem mestu in bo v končnici igral s Panvito, ki je peta. Sledijo Krka, Merkur Triglav Kranj in Fužinar. Zadnjeuvrščeni zasedbi čaka osmina finala končnice proti najboljšima iz lige 1.B.
Fužinar je v prvem nizu večkrat vodil s štirimi točkami in imel pri 24:23 zaključno žogo za vodstvo z 1:0. Gosti so jo izničili in osvojili niz, v drugem pa so na krilih doseženega hitro prišli do odločilne prednosti in ga dobili s 25:12.
Ravenčani so v tretjem nizu vodili že s 15:10, a so se gosti približali, imeli celo priložnost za zmago pri 24:23, a so domači s tremi zaporednimi točkami le prišli do niza. V tesnem četrtem nizu je bilo precej nihanj z obeh strani, za tri točke pa so ga na koncu osvojili odbojkarji Panvite.
V gostujoči vrsti je s 23 točkami izstopal Sani Adžović, pri domačih pa Denis Robida s 15.
