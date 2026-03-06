Panvita po zmagi proti Fužinarju do petega mesta

Odbojkarji Panvite Pomgrada so na tekmi zadnjega, 21. kroga rednega dela državnega prvenstva ugnali ravenski Fužinar s 3:1 v nizih in si zagotovili peto mesto pred začetkom končnice. Fužinar je končal na dnu lestvice.

Zadnji tekmi rednega dela DP bosta v soboto, in sicer Krka - i-Vent Maribor in ACH Volley - Alpacem Kanal. Vnaprej sta dvoboj zadnjega kroga odigrali ekipi Merkurja Triglava Kranja in Calcita, Kamničani pa so sredi februarja slavili s 3:0.

Na lestvici še lahko pride do ene spremembe, če bi Alpacem Kanal (14-6) presenetil neporažene Ljubljančane (20-0), bi se povzpel na drugo mesto, Calcit pa bi padel na tretje (15-6).

I-Vent Maribor bo redni del končal na četrtem mestu in bo v končnici igral s Panvito, ki je peta. Sledijo Krka, Merkur Triglav Kranj in Fužinar. Zadnjeuvrščeni zasedbi čaka osmina finala končnice proti najboljšima iz lige 1.B.

Fužinar je v prvem nizu večkrat vodil s štirimi točkami in imel pri 24:23 zaključno žogo za vodstvo z 1:0. Gosti so jo izničili in osvojili niz, v drugem pa so na krilih doseženega hitro prišli do odločilne prednosti in ga dobili s 25:12.

Ravenčani so v tretjem nizu vodili že s 15:10, a so se gosti približali, imeli celo priložnost za zmago pri 24:23, a so domači s tremi zaporednimi točkami le prišli do niza. V tesnem četrtem nizu je bilo precej nihanj z obeh strani, za tri točke pa so ga na koncu osvojili odbojkarji Panvite.

V gostujoči vrsti je s 23 točkami izstopal Sani Adžović, pri domačih pa Denis Robida s 15.

