Junak letošnjega relija Dakar Toni Mulec je po zmagi v razredu rally2 na najtežji vzdržljivostni dirki na svetu napovedal, da želi letos odpeljati večino tovrstni dirk. In zdaj že potuje na naslednjo, na Ultimate Rally-Raid Portugal, ki bo potekal med 17. in 22. marcem.

Dirka, ki velja za eno najpomembnejših evropskih rally-raid preizkušenj, bo združila vrhunske voznike motociklov, avtomobilov in tovornjakov. Tekmovanje poteka na zahtevnih navigacijskih etapah po raznolikem portugalskem terenu – od hitrih makadamskih odsekov in gozdnih poti do tehničnih navigacijskih sektorjev, kjer poleg hitrosti odločajo orientacija, taktika in vzdržljivost. Etape presegajo več sto kilometrov, tekmovalci pa se vsak dan soočajo z novimi terenskimi in vremenskimi razmerami.

"Moj cilj je dolgoročna odličnost in stalni napredek"

Toni Mulec Foto: Damjan Končar/AMZS Za Tonija Mulca bo portugalska dirka prva večja preizkušnja po njegovem največjem dosežku kariere – zmagi v kategoriji rally2 na januarskem reliju Dakar 2026. Ta rezultat ga je dokončno postavil med najvidnejše svetovne vzdržljivostne motocikliste, saj Dakar velja za najtežji vzdržljivostni reli na svetu. Korošec tako pravi, da je bil ta zanj izhodiščna točka za nove podvige: "Dakar je bil izjemen mejnik v moji karieri, a rally-raid šport je vedno usmerjen naprej. Portugalska dirka je odlična priložnost, da nadaljujem tekmovalni ritem, preizkusim pripravljenost ekipe in motorja ter ponovno dirkam v močni mednarodni konkurenci."

Toni Mulec Foto: RallyZone Ultimate Rally-Raid Portugal velja za dirko, ki združuje hitrost, navigacijo in taktično vožnjo, zato pogosto služi tudi kot pomemben kazalnik forme voznikov pred naslednjimi velikimi rally-raid projekti sezone. Mulec, ki svojo športno pot gradi na vztrajnosti, disciplini in stalnem napredku, poudarja, da vsaka dirka pomeni nov korak: "Vsak kilometer na dirki je nova izkušnja. Moj cilj je dolgoročna odličnost in stalni napredek – Portugalska je naslednji korak na tej poti."