ACH Volley: V Turčijo želimo s pozitivnim izhodiščem

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana po koncu sezone v elitni ligi prvakov evropsko pot nadaljujejo v četrtfinalu pokala Evropske odbojkarske zveze. Prvo tekmo četrtfinala, v katerem se bodo za napredovanje merili s turškim Fenerbahčejem, bo ljubljanska zasedba igrala doma v Tivoliju v četrtek ob 20. uri.

Fenerbahče se je do četrtfinala pokala CEV prebil z zmagami proti istim tekmecem, proti katerim je v tej sezoni zmagal tudi ACH Volleyja Ljubljana. Najprej so Turki izločili Radnički iz Kragujevca, nato Alpacem iz Kanala, v play-offu za četrtfinale pa še Orion Stars z Nizozemske.

Turki v Ljubljano prihajajo v popolni zasedbi, v kateri po imenih izstopajo predvsem štirje igralci – dvakratna olimpijska prvaka s Francijo Earvin N'Gapeth in Barthelemy Chinenyeze, dvakratni svetovni prvak s Poljsko in kapetan ekipe Fabian Drzyzga ter prvo ime turške reprezentance Adis Lagumdžija.

V moštvu Igorja Kolakovića težav s poškodbami ni, se pa Ljubljančani, ki so na domačem prvenstvu še vedno nepremagljivi (nazadnje so doma s 3:0 premagali i-Vent Maribor), zavedajo moči Turkov, ki so sicer trenutno na šestem mestu domače lige.

"Že v polnem Tivoliju jim želimo prekrižati načrte in se na povratni obračun v Turčijo odpraviti s pozitivnim izhodiščem," pravi trener ACH Volleyja Igor Kolaković. Foto: Aleš Fevžer

"Ekipa je v dobrem stanju. Seveda nikoli ne izostanejo kakšne manjše, nadležne poškodbe, a v celoti gledano, nihče ne bo izpustil tega obračuna. Z nestrpnostjo čakamo dvoboj proti tako veliki in ambiciozni zasedbi, ki pa ji želimo že v polnem Tivoliju prekrižati načrte in se na povratni obračun v Turčijo odpraviti s pozitivnim izhodiščem," je v klubski mikrofon dejal glavni trener ACH Volley Kolaković.

"Na igranje v Fenerbahčeju me vežejo lepi spomini, vendar se v četrtek piše novo poglavje, tokrat na drugi strani mreže. Zavedamo se kakovosti nasprotnika, na drugi strani pa moramo verjeti v začrtano delo in cilj, da odigramo svojo najboljšo odbojko in se v četrtek skupaj z navijači veselimo tako želene zmage," pa je ob tem dejal nekdanji član turškega kluba Alen Šket.

"Cilj je, da odigramo svojo najboljšo odbojko in se v četrtek skupaj z navijači veselimo tako želene zmage." Foto: Aleš Fevžer

Povratna tekma bo 12. marca v Istanbulu.

Preostali pari četrtfinala pokala CEV so: Galatasaray - Greenyard Maaseik, Lüneburg - Poitiers in Berlin - Piacenza.