Celostna rehabilitacija za teniški komolec

Čeprav že samo poimenovanje teniški komolec namiguje na poškodbo, ki je lahko posledica ukvarjanja s tenisom, pa ga lahko povzročijo tudi drugi dejavniki, med njimi starost, napačno izvajanje gibov in celo slaba cirkulacija. Za teniški komolec, ki se kaže kot bolezensko stanje z bolečino na zunanjem delu komolca, je značilno, da intenziteta bolečine pogosto naraste ob izvajanju aktivnosti. Tako ni nenavadno, da posamezniki začnejo svoje dnevne aktivnosti prilagajati bolečini, a z uspešnim fizioterapevtskim zdravljenjem se bo pacient rešil bolečine ter si povrnil polno mišično moč in gibljivost sklepa.

Kaj je teniški komolec?

Teniški komolec je pogosto mišično-skeletno obolenje, ki je navadno posledica preobremenitve mišic iztegovalk. Prizadene med ena in tri odstotke prebivalstva, večinoma v starosti med 30 in 50 leti, pri čemer se s tem enako pogosto soočajo tako ženske kot moški. Statistično gledano se s to boleznijo pogosteje soočajo posamezniki, ki kadijo in opravljajo veliko ročnega dela z uporabo iztegovanja zapestja, pa naj bo zaradi poklica, domačih opravil, hobija ali športa. Težava tako še zdaleč ni omejena na teniške igralce – prizadene lahko vsakogar, ki pogosto uporablja roke za ponavljajoče se gibe, kot so delavci, glasbeniki ali pisarniški delavci.

Teniški komolec se navadno pojavi le na eni roki, in sicer tisti, ki je za posameznika dominantna. Le v 20 odstotkih primerov pa težava vztraja več kot leto dni.

Kakšni so vzroki za nastanek teniškega komolca?

Vzrok za teniški komolec je preobremenitev tetiv zaradi ponavljajočega gibanja ali napačne tehnike izvajanja določenih aktivnosti. Pri tem pride do drobnih poškodb tetiv in vnetnih procesov, ki vodijo v bolečino in zmanjšano funkcionalnost.

Faktorji so tako fizične kot tudi psihološke narave. Med glavne zunanje povzročitelje spadajo:

rokovanje s težkimi predmeti,

ponavljajoči se gibi več kot dve uri na dan,

preobremenjenost,

napake v trenažnem procesu športnika,

napačna tehnika izvajanja gibov,

staranje,

slaba cirkulacija,

mišični deficiti in

nesorazmerja med močjo posameznih mišic.

Ko je govora o zunanjih vzrokih, lahko teniški komolec nastane tudi kot posledica kompenzatornih mehanizmov zaradi slabše gibljivosti sosednjih sklepov, kot so zapestje, rama in hrbtenica.

Na drugi strani pa so psihološki dejavniki, med katerimi je na primer nepozornost in z njo nenadzorovano gibanje pri aktivnosti ali preveč intenzivno stiskanje pesti, na primer orodja v roki.

Zakaj je komolčni sklep tako kompleksen?

Bolečina pri teniškem komolcu je, kot že omenjeno, prisotna na zunanji strani komolčnega sklepa. Da bi bolje razumeli njen vzrok, poglejmo podrobneje, kako je komolčni sklep sestavljen. Gre za stik med nadlahtnico in dvema kostema podlahti, imenovanima koželjnica in podlahtnica.

Pomemben del komolčnega sklepa sta epikondila nadlahtnice, ki sta dve dobro tipni grči na notranji (medialni) in zunanji (lateralni) strani spodnjega dela nadlahtnice. Na zunanji epikondil se pripenjajo mišice, ki zapestje in prste iztegujejo, na notranjega pa tiste, ki zapestje in prste upogibajo.

Značilnost komolčnega sklepa je, da gre za tečajni sklep, ki omogoča gibanje v smeri upogiba in iztega. A v bližini komolca je še en sklep, in sicer med koželjnico in podlahtnico. Ta omogoča obračanje podlahti, ob katerem dlan enkrat zasukamo tako, da je obrnjena proti stropu (gib supinacija) in drugič proti tlom (gib pronacija).

V primerjavi z ramenskim sklepom je komolčni sklep veliko bolj stabilen, saj je tudi v primeru poškodbe bolj nagnjen k togosti kot nestabilnosti.

Poleg kostnega sistema komolčnega sklepa pa zadnjega v primerjavi z drugimi sklepi obdaja precej kompleksen sistem ligamentov, ki so usmerjeni v različnih smereh. Pri tem se napetost posameznih vlaken spreminja glede na položaj sklepa, kar z drugimi besedami pomeni, da so posamezna vlakna vedno napeta, ne glede na položaj roke.

Komolčni sklep je stičišče mišic, ki sodelujejo pri različnih gibih rok, od upogibanja in iztezanja do rotiranja podlahti ali gibanja zapestja.

Poleg stika kosti ter prepleta mišic in tkiv pa prek komolca potekata tudi živca radialis in ulnaris, ki pomembno vplivata na postavitev diagnoze teniškega komolca. Poglejmo, zakaj.

Kako odpraviti bolečino, ki jo povzroča teniški komolec?

Razumevanje teniškega komolca

V medicini se za poimenovanje teniškega komolca pogosto uporablja izraz lateralni epikondilitis. Ime kaže na prisotnost vnetja tetiv na lateralnem epikondilu nadlahtnice, kar potrjuje končnica "-itis," ki v medicini označuje vnetje. Kljub temu pa sodobna literatura vedno pogosteje poudarja, da vnetje pri tem stanju ni vedno prisotno in ni nujno glavni vzrok za težavo.

Namesto lateralnega epikondilitisa se zato v novejših raziskavah uporablja izraz epikondialgija, ki bolj natančno opisuje to stanje, saj gre za degenerativni proces, ki lahko na začetku vključuje vnetje.

Simptomatika teniškega komolca

Teniški komolec je stanje, ki se razvije zaradi degenerativnih sprememb na območju tetiv, kjer se te pripenjajo na lateralni epikondil nadlahtnice (anatomijo komolčnega sklepa smo podrobno opisali zgoraj). Gre za kompleksno stanje, pri katerem spremembe niso omejene zgolj na tkivo tetiv, temveč vključujejo tudi okvare v obdelavi bolečinskih signalov ter zmanjšanje tako senzorične kot motorične funkcije.

Prekomerno obremenjevanje tetiv vodi v postopne degenerativne spremembe, kar pomeni, da se na mikroskopski ravni dogajajo pomembni procesi. Mednje spadajo motnje v celularni aktivnosti, deorganizacija kolagenskih vlaken in ponavljajoče se mikropoškodbe. Ti procesi povzročajo zmanjšano elastičnost tetiv, nastanek adhezij ter upočasnjeno obnovo tkiva, kar vodi v zmanjšano funkcionalnost in slabšo prekrvavitev prizadetega območja.

Simptomi se običajno pojavijo na zunanji strani komolca, čeprav lahko podobno stanje prizadene tudi notranjo stran, kar poznamo kot golf komolec. Zaradi teh sprememb posamezniki pogosto občutijo bolečino, zmanjšano moč ter omejitve pri vsakodnevnih gibih, kar lahko močno vpliva na kakovost življenja.

Celostno zdravljenje teniškega komolca

Zdravljenje teniškega komolca zahteva celovit pristop, ki vključuje natančno diagnozo in usklajeno sodelovanje različnih strokovnjakov.

Vse se začne z natančno diagnozo, ki omogoča oceno stanja in pripravo individualno prilagojenega programa zdravljenja. V akutni fazi se zdravljenje osredotoča na fizioterapevtske metode za obvladovanje simptomov. Strokovnjaki fizioterapije se bodo tako sprva osredotočili na zmanjševanje bolečine, otekline in morebitnega vnetja, hkrati pa se bodo posvetili tudi izboljšanju gibljivosti ter krepitvi mišične moči. Cilj je, da se pacientu čim prej povrne funkcionalnost prizadetega sklepa in olajša simptome.

Ko akutno zdravljenje prinese rezultate, sledi kineziološka vadba, usmerjena v povečano telesno pripravljenost, ki je ključna za preprečevanje ponovitev težav in dolgoročno vzdrževanje zdravja.

Za popolno okrevanje je pomemben tudi postkineziološki program, ki pacientom po končanem zdravljenju omogoča nadaljnjo podporo in ohranjanje optimalne funkcionalnosti prizadetega sklepa. Celovit pristop zagotavlja, da se pacienti uspešno spopadejo s težavo in dolgoročno izboljšajo svojo kakovost življenja.

Pa si podrobneje oglejmo posamezne korake zdravljenja teniškega komolca.

Diagnoza teniškega komolca

Pri postavljanju diagnoze teniškega komolca sta ključni natančna anamneza in klinična prezentacija. Fizioterapevt med pregledom poskuša reproducirati bolečino z nežnim pritiskom na prizadeto področje, testiranjem iztega zapestja proti uporu in stiskom predmeta v dlani. Najbolj občutljiv predel je običajno tik pod lateralnim epikondilom, kjer je narastišče mišic iztegovalk.

Za potrditev diagnoze je pogosto potrebno diagnostično slikanje, zlasti če simptomi vztrajajo. Študije kažejo, da so patološke spremembe na tetivah prisotne pri kar 90 odstotkih simptomatskih bolnikov in celo pri 50 odstotkih asimptomatskih bolnikov.

Fizioterapevt pregleda celotno kinetično verigo, oceni gibljivost sosednjih sklepov ter funkcionalnost mišic. Zdravljenje teniškega komolca je namreč dolgotrajno in kompleksno, zato je izjemno pomembno, da je na začetku opravljena kakovostna evalvacija funkcionalnih aktivnosti, tako v motoričnem kot v senzoričnem oziru.

Če po 8–12 tednih terapije ni bistvenega napredka, se priporoča dodatna slikovna diagnostika, kot sta ultrazvok ali MRI. V primeru odkritja drugih vzrokov težav, kot so na primer ruptura tetive, poškodbe ligamentov ali živcev, je temu primerno treba spremeniti tudi načrt zdravljenja.

Fizioterapija v Kliniki Medicofit

Terapija mora biti vedno prilagojena pacientu in njegovemu bolezenskemu stanju. V primeru majhnega tveganja za poslabšanje stanja se sprva uvede protivnetno in protibolečinsko terapijo z navodilom, da pacient zmanjša oziroma omeji aktivnosti, ki povzročajo bolečino. Tako ima telo priložnost in čas, da opravi lasten proces samozdravljenja. Po pretečenih šestih do 12 tednih sledi ponovna ocena stanja.

Kadar se stanje v tem času ne izboljša, sledi multidimenzionalna fizioterapija, ki je sicer prvi pristop pri vseh tistih, za katere se v začetku oceni, da imajo srednje visoko ali visoko tveganje za slabšo prognozo, ki je sicer pogostejša.

Prav tako je fizioterapija prvi korak pri vseh tistih, ki imajo še kakšno pridruženo patološko stanje v predelu komolca ali sosednjih sklepov ali imajo pomembne nevro-mišične okvare.

Pri obravnavi teniškega komolca se uporabljajo različne tehnike manualne terapije za izboljšanje funkcije tkiv in sklepov. Manualna terapija vključuje tehnike za pravilno drsenje tkiv, terapijo prožilnih točk za zmanjšanje mišične napetosti v mišicah iztegovalk zapestja ter sklepno mobilizacijo za povečanje gibljivosti komolca.

Poleg manualnih tehnik se uporablja tudi instrumentalna terapija, pri kateri v kliniki Medicofit uporabljajo najsodobnejše naprave, ki pomagajo izboljšati prekrvavitev ter pospešiti celični metabolizem in regeneracijo tkiv. Ti postopki pomagajo zmanjšati bolečino in dosežejo globlje plasti tkiva. Strokovnjaki fizioterapije pri tem uporabljajo:

terapijo TECAR WINTECARE,

VISOKOENERGIJSKI laser SUMMUS,

GLOBINSKE UDARNE VALOVE,

Diamagnetoterapijo PERISO,

6D Action Vacum,

VISOKOTONSKO elektrostimulacijo HiTOP.

Skupaj z manualno in instrumentalno terapijo se izvaja še specialna fizioterapevtska vadba, s pomočjo katere se posameznik nauči pravilno obremenjevati sposobnost komolca, vzpostavi se pravilno sorazmerje v delovanju iztegovalk in upogibalk zapestja ter ramenskega sklepa.

Fizioterapevtska obravnava zajema prilagojene nasvete s področja ergonomije ali specifičnih športnih aktivnosti, morebitno uporabo protibolečinskih sredstev, hlajenje ali gretje prizadetega območja, tehnike kineziologije ter morebitno uporabo opornic, ki pripomorejo k stabilizaciji in pravilnemu položaju zapestja.

Kineziološka faza zdravljenja teniškega komolca

Uspešno končani akutni fizioterapiji v Kliniki Medicofit sledi kineziološka obravnava, s katero poskrbijo za odlično telesno pripravljenost. Specializiran kineziološki program vključuje vaje za krepitev mišic iztegovalk in upogibalk zapestja, razvoj ustrezne moči ramenskega obroča, izboljšanje gibljivosti in propriocepcije (zaznavanja položaja telesa v prostoru).

Ključni del programa je progresivna kinezioterapija, ki vključuje vaje za mišično moč, izboljšanje motorične kontrole ter odpravljanje morebitne šibkosti ali mišičnega neravnovesja v celotnem zgornjem udu.

Pred koncem zdravljenja je priporočljivo opraviti testno baterijo za komolec, s katero se oceni gibalno učinkovitost in pripravljenost za vsakodnevne aktivnosti.

Postkineziološki program – po zdravljenju teniškega komolca

Da bi se tudi po zdravljenju teniškega komolca izognili ponovitvi starih bolečin ali pojavu novih poškodb, je priporočljiv postkineziološki program. Z vadbo za komolec in celotno telo se pacienti pripravijo na vsakodnevne aktivnosti in tudi nepredvidljive obremenitve.

Od teniškega komolca do svobodnega gibanja brez bolečin. Prijavite se na zdravljenje.

Primer uspešne fizioterapevtske obravnave teniškega komolca V kliniki Medicofit letno obravnavajo več kot 200 primerov bolečine v komolcu, med katerimi je vzrok največkrat teniški komolec. Ena izmed uspešnih zgodb obravnave bolečin zaradi teniškega komolca je zgodba 37-letnega Anžeta, ki se je pri specialistih fizioterapije zglasil zaradi akutnega poslabšanja bolečine v desnem komolcu. Ob uvodnem diagnostičnem pregledu je gospod navedel, da so bolečine na zunanjem delu desnega komolca prisotne že več kot eno leto in so v zadnjem tednu postale izrazito močnejše. Prav tako je povedal, da zaradi narave svojega dela veliko obremenjuje roke in zapestja. Klinični testi in preiskave so pokazali znatno zmanjšanje moči stiska dlani v primerjavi z neprizadeto roko, palpacija ključnih struktur komolca pa je razkrila povišano mišično napetost in togost drugih mehkotkivnih struktur, medtem ko mravljinčenje ni bilo prisotno. Na podlagi anamneze in klinične preiskave so gospodu Anžetu predlagali celostno desettedensko fizioterapevtsko zdravljenje. Prva faza fizioterapij je zajemala obravnavo bolečin s pomočjo najsodobnejših fizioterapevtskih naprav – terapije TECAR, laserske terapije in tudi terapije z globinskimi udarnimi valovi. Učinek instrumentalnih terapij so specialisti fizioterapije še dodatno izboljšali z uporabo specialnih manualnih tehnik. Bolečino v desnem komolcu so v celoti odpravili že po treh terapijah, kar je Anžetu povrnilo samozavest in takoj izboljšalo njegov vsakdan. Nadaljnje terapije so vključevale progresivno kineziološko vadbo, katere cilj je bil izboljšati gibljivost komolca ter povečati moč mišic podlahti in doseči popolno mišično simetrijo. Na zadnji obravnavi je specialist fizioterapevt Anžetu svetoval vključitev v postkineziološki program, s čimer bi dolgoročno poskrbel, da se mu težave v desnem komolcu ne bi več pojavljale.

Poiščite si strokovno pomoč

Vsak posameznik bolečino doživlja na svoj način, tako tudi ni univerzalnega recepta, po katerem bi bile terapije odpravljanja bolečine in drugih težav v primeru teniškega komolca enake za vse. Potrebni sta natančno načrtovanje terapije glede na pacientovo bolezensko stanje ter kasnejše sprotno prilagajanje.

Pomembno je dobro sodelovanje strokovnjakov in pacienta, zato se v primeru težav obrnite na specialiste, ki vam bodo pomagali najti rešitev, prilagojeno prav za vas. V kliniki Medicofit bodo skupaj z vami izbrali ustrezno terapijo, pri čemer bodo:

pojasnili prednosti izbrane terapije,

pretehtali tveganja,

poiskali alternative, če obstajajo, in

ocenili posledice, ki bi nastopile, če ne ukrepate.

Kaj lahko storite sami?

Prilagodite delovno okolje.

Minimizirajte aktivnosti, ki sprožajo bolečino.

Z različnimi ergonomskimi pripomočki poskusite zagotoviti zapestju čim bolj nevtralen položaj.

Poskrbite za dovolj počitka in dajte telesu potreben čas za regeneracijo.

Pri gibanju naj stopnja bolečine ne presega stopnje 3 na 10-mestni lestvici.

Za pot do okrevanja poiščite strokovno pomoč.