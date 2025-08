Potem ko so ji diagnosticirali gliom osrednjega živčnega sistema, je umrla igralka Kelley Mack, najbolj znana po vlogi v seriji Živi mrtveci (The Walking Dead). Stara je bila 33 let.

Tragično novico so na njenih družbenih omrežjih potrdili njeni bližnji. "Z neizbrisno žalostjo sporočamo smrt naše drage Kelley. Tako svetla, goreča luč se je preselila v onostranstvo, kamor moramo vsi sčasoma iti," so sporočili v objavi in dodali, da je umrla mirno v krogu družine.

Znana je bila tako kot igralka kot producentka, v spomin gledalcev pa se je zapisala predvsem z vlogo Addy v deveti sezoni serije Živi mrtveci (The Walking Dead). Zaigrala je tudi v serijah Chicago Med in 9-1-1. Zadnjih 11 let je živela in delala v Los Angelesu.

Preberite tudi: