Poslovna ideja ali nov nenavaden trend na porokah? Lahko ste svat, a morate za to plačati.

48-letna Jennifer in 50-letni Paulo pred tem še nista slišala za idejo o povabilu neznancev na poroko, a sta se zanjo vendarle odločila, saj si lahko v aplikaciji izbereš profile oseb in se odločiš, koga boš izbral za gosta na svoji poroki. Skorajšnja mladoporočenca, ki se bosta konec avgusta poročila na podeželskem dvorcu vzhodno od Pariza, bosta na svoji poroki gostila pet neznancev. "Ko sva prvič slišala za to idejo, sva si rekla: 'Kdo normalen bi povabil tujce na poroko?' A nato sva pomislila, zakaj pa ne, če lahko pregledava profile in izbereva ljudi, ki nama ustrezajo," je o ideji povedala Jennifer. To sta tudi storila, preden sta izbrala udeležence.

Kot poročajo tuji mediji, bo to ena izmed prvih porok, na kateri bodo nekateri povabljeni svatje za svoj sedež plačali. Poleg znancev in sorodnikov bo tako na njuni poroki okoli 80 odraslih in 15 otrok, ki bodo prišli iz Anglije, Nemčije in Portugalske. Poleg njih bo velikemu dnevu prisostvovalo tudi pet neznancev, ki bodo svojo udeležbo na poroki plačali.

Vstopnica za povabljene tujce veljavna ves dan

Njihova vstopnica bo veljavna ves dan, od popoldanske poročne slovesnosti, zaobljub na vrtu do pijače na prostem na travniku z živo glasbo in nato večerje v prostorni jedilnici ter zabave na plesišču. Gostje, ki so kupili vstopnico, se morajo držati tudi kodeksa oblačenja, ki so ga zapisali na poročnih vabilih. To zahteva "šik in elegantno" opravo.

Kot sta za tuje medije povedala ženin in nevesta, se za povabilo neznancev nista odločila zaradi denarja, saj je denar, ki ga v skupne stroške prinese pet povabljencev, le kaplja v morje. Za to sta se odločila predvsem zato, ker sta ekstrovertirana in pripravljena deliti stvari tudi s tujci, je poročal The Guardian.

Par neznancev, ki kupijo svoj sedež na poroki, pred tem ne pozna. Foto: Shutterstock

Odločila sta se za en par in tri samske moške. "Na najino poroko pride veliko več samskih prijateljic kot samskih moških, zato sva mislila, da bi to lahko nekoliko uravnotežilo stvari," se je o njuni izbiri pošalila Jennifer.

Za idejo stoji francoski start-up

Za poročno novostjo sicer stoji pariški start-up Invitin, ki v aplikaciji poveže pare in ljudi, ki se želijo udeležiti poročne slovesnosti, ne glede na to, ali se s parom že osebno poznajo ali ne. Aplikacijo je aprila ustanovila nekdanja manekenka in podjetnica Katia Lekarski, ki je na idejo za start-up prišla po tem, ko jo je petletna hči vprašala, zakaj njihove družine nikoli ne povabijo na poroke. "Pomislila sem: 'Kaj če bi lahko plačali vstopnice za poroko in tako pomagali paru pri poroki?'" je povedala Lekarski.

Gostje ob prijavi podpišejo pogoje sodelovanja

Lekarski je za tuje medije dodala, da so do zdaj prek platforme organizirali šest porok z gosti, večino od teh v okolici Pariza. Cene za goste se gibljejo od 100 do 150 evrov, višina pa je odvisna od programa in prizorišča. Gostje prav tako ob prijavi podpišejo pravila oz. pogoje sodelovanja, ki vključujejo primerno vedenje, primerno obleko, pravočasen prihod, zmerno uživanje alkohola ter prepoved fotografiranja in deljenja fotografij brez dovoljenja.

Ena izmed povabljenk, ki bo na omenjeno poroko prišla s svojim izbrancem, je tudi 29-letna Laurène, ki se ji je ideja zdela zanimiva in je nad njo navdušena. "Nimam velike družine, zato ne morem obiskovati veliko porok. Super je, da lahko doživim poroko in različne tradicije, čeprav z neznanci," je povedala ter dodala, da se bosta z možem lepo oblekla in prinesla tudi darilo.

Družabni dogodek za dobro počutje, na katerem se slavi ljubezen

Mnenja o tovrstnih poročnih eksperimentih so sicer deljena, nekateri jih zelo močno podpirajo, drugi so odločno proti. A Jennifer in Paolo svoje odločitve ne obžalujeta, nad njo pa je navdušena njuna gostja Laurène, ki meni, da je poroka vrhunski družabni dogodek za dobro počutje. "Vsi so prijazni in dobro razpoloženi, lepo oblečeni in slavijo ljubezen. To ni nekaj, kar lahko počneš pogosto," je povedala in dodala, da je to odlična priložnost, čeprav so vstopnice precej drage.