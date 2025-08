Vse o stajlingu, s katerim je Lara Begič očarala Saint-Tropez

Belo krilo

Ključni kos njenega videza je dolgo belo krilo posebnega kroja. Takšno krilo je idealna izbira za poletne dni, saj združuje udobje in eleganco. Poiščite model iz bombaža ali lana, ki diha in lepo pade ob telesu.

Lahek pulover

Za nekoliko bolj sveže večere ali sprehode ob obali je Lara izbrala tanek, svetel pulover z rahlo ohlapnim krojem. Ta kos se odlično poda k romantičnemu krilu in daje celotni kombinaciji sproščen, a premišljen videz.

Črne japonke

Za kontrast je poskrbela z minimalističnimi črnimi japonkami, ki dopolnjujejo celoten stajling, ne da bi ga preglasile. So izjemno udobne in praktične za poletne počitnice, hkrati pa ustvarijo vizualno ravnovesje med lahkotnimi tkaninami in nevtralnimi toni.

