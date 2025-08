To so viralni škornji, ki jih bomo nosili letošnjo jesen

Letos jeseni se v modo vračajo škornji, ki so že preplavili družbena omrežja. Z njimi se podeželski modni slog seli v mesta, kar je poskrbelo za veliko navdušenje. Preproste gumijaste škornje, ki bi jih običajno nosili na deževne dni ali za izlet na podeželje, bomo zdaj videvali na ulicah, v trgovinah in še marsikje.

Modne navdušenke jih bodo kombinirale z nežnimi oblekami, ohlapnimi suknjiči in udobnimi pleteninami. V trendu bodo predvsem naravni toni, kot so olivno zelena, bež in rjava, ki se bodo lepo ujemali z jesenskimi barvami.

Foto: Shutterstock

Na Instagramu je videti, da jih bomo nosile tako v mestnih kavarnah kot na sprehodih po gozdu, in to bodo brez dvoma škornji, ki jih bomo želele vse.

