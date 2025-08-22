Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
22. 8. 2025,
8.28

Osveženo pred

1 ura

črna gradnja varnost napad Savudrija

Petek, 22. 8. 2025, 8.28

1 ura

"V hotelu nas obravnavajo kot vsiljivce. Spakirajte kovčke za Slovenijo."

Avtor:
K. M.

Plaža Alberi pod hotelom Kempinski Adriatic v Savudriji. | Plaža, kjer se je zgodil incident. | Foto Siol.net

Plaža, kjer se je zgodil incident.

Foto: Siol.net

Po nedavnem napadu na mlada Slovenca v bližini hotela Kempinski pri Savudriji so se oglasili večinski lastniki parcel v Alberiju v bližini hotela, ki trdijo, da incident ni osamljen primer, temveč simptom globljih in dolgoročnejših težav v tem delu Savudrije. Z napadenima sočustvujejo in pravijo, da se lastniki zemljišč na tem delu počutijo vse bolj nezaželene. "Izjave, kot je 'spakirajte kovčke za Slovenijo', niso redke," piše v pismu.

V pismu javnosti lastniki 208 parcel, ki se raztezajo na 85 tisoč kvadratnih metrih, na katerih se nahajajo tako zakonite kot nezakonite vikendhišice, poudarjajo, da globoko obsojajo nasilje in sočustvujejo z napadenima. Ob tem poudarjajo, da jih dogodek "ni presenetil", piše Jutarnji list.

