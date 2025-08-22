"V hotelu nas obravnavajo kot vsiljivce. Spakirajte kovčke za Slovenijo."

Po nedavnem napadu na mlada Slovenca v bližini hotela Kempinski pri Savudriji so se oglasili večinski lastniki parcel v Alberiju v bližini hotela, ki trdijo, da incident ni osamljen primer, temveč simptom globljih in dolgoročnejših težav v tem delu Savudrije. Z napadenima sočustvujejo in pravijo, da se lastniki zemljišč na tem delu počutijo vse bolj nezaželene. "Izjave, kot je 'spakirajte kovčke za Slovenijo', niso redke," piše v pismu.

V pismu javnosti lastniki 208 parcel, ki se raztezajo na 85 tisoč kvadratnih metrih, na katerih se nahajajo tako zakonite kot nezakonite vikendhišice, poudarjajo, da globoko obsojajo nasilje in sočustvujejo z napadenima. Ob tem poudarjajo, da jih dogodek "ni presenetil", piše Jutarnji list.

Varnostniki hotela Kempinski so brutalno pretepli 26-letno Slovenko in 28-letnega Slovenca. Foto: Posnetek zaslona

"Spakirajte kovčke za Slovenijo"

"Razmere se sistematično slabšajo od začetka gradnje hotela Petram, ki je v lasti iste skupine kot Kempinski. Lokalne plaže, ki so bile desetletja javno dostopne, se postopoma spreminjajo v območja, rezervirana le za hotelske goste," pravijo lastniki, ki so v preteklosti pogosto nasprotovali gradnji hotelskega kompleksa Petram z lastno plažo in mestno promenado med Petramom in Kempinskim. Njihove vikendhišice in parcele za kampiranje se namreč nahajajo med obema kompleksoma, tik ob morju in promenadi.

Po njihovih trditvah se lokalni prebivalci in lastniki zemljišč vse bolj počutijo nezaželene. Opisujejo, kako jih hotelsko osebje obravnava kot vsiljivce, sprehajališča pa so preplavljena z električnimi vozili, ki ogrožajo varnost pešcev. "Obiskovalce ustavljajo, zaslišujejo in včasih žalijo. Izjave, kot je 'spakirajte kovčke za Slovenijo', niso redke," piše v pismu.

Hotel Kempinski v Savudriji Foto: Planet TV

Posebej problematične so izjave umaškega župana Vilija Bassaneseja

Posebej problematične se jim zdijo izjave župana Umaga Vilija Bassaneseja, ki je slovenske lastnike zemljišč v medijih večkrat označil za "okupatorje" in "črnograditelje".

"Taka komunikacija ustvarja napetosti in spodbuja nestrpnost. To je skrb vzbujajoč precedens, ko se dolgoletne lastnike in uporabnike javnega prostora obravnava kot nezaželene tujce," opozarjajo prebivalci Alberija.

Lastniki spomnijo, da je Alberi eno zadnjih območij z ohranjeno zeleno obalo v tem delu Istre. Trdijo, da so bili v zadnjih letih priča betoniranju naravne obale, gradnji VIP-plaž in predlogom za gradnjo igrišča za golf tik ob morju. "Podprli smo dejanja lokalnih aktivistov, ki opozarjajo na uničevanje naravne in kulturne krajine. Zaradi tega smo postali moteč dejavnik in posledično nezaželeni," pravijo.

Poudarjajo tudi, da so po hrvaški zakonodaji plaže in sprehajališča del pomorskega dobra ter morajo ostati javno dostopna vsem.

Zavračajo nacionalno dimenzijo konflikta

Pismo zavrača kakršnokoli nacionalno dimenzijo konflikta. "To, da je lastnik hotela Srb, lastniki zemljišč pa so večina iz Slovenije, je nepomembno. Gre za spoštovanje zakona, ohranjanje javnega prostora, okolja in enakega dostopa do naravnih virov, pa tudi za pravico do javne varnosti, ki je bila tokrat kršena," poudarjajo.

Na koncu dodajajo, da jih spodbuja medijsko poročanje o dogodkih v Alberiju in Savudriji ter verjamejo, da bo "obveščanje javnosti prispevalo k umiritvi razmer, spoštovanju pravic vseh deležnikov ter zaščiti naravnega in socialnega ravnovesja v tem edinstvenem delu Istre".