V Zagrebu, kjer poteka knjižni sejem Interliber, se je zgodil nov fizični obračun, v katerem je skupina mlajših moških malo pred 17. uro napadla dve mladoletni osebi, poroča hrvaški portal Index.

Kot so za omenjeni portal potrdili na zagrebški policijski upravi, je ena oseba, povezana z incidentom, trenutno pod policijskim nadzorom. Na kraju dogodka so policija in reševalci. Preiskava še poteka.

Po neuradnih informacijah hrvaške javne radiotelevizije sta bila napadena dijaka iz srednje šole v Zadru. "Otroci so v redu, hvala bogu. Zdaj se vračamo domov. Kar se tiče psihološkega stanja otroka, pa so seveda prestrašeni in česa takšnega niso pričakovali. Bili so preprosto presenečeni, zgodilo se je dobesedno v petih sekundah," je za javni medij povedala priča, ki je spremljala dijake.