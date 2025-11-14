Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

14. 11. 2025,
18.20

Petek, 14. 11. 2025, 18.20

14 minut

Nov fizični obračun v hrvaški prestolnici: skupina moških napadla mladoletnika

Sa. B.

Hrvaška policija | Preiskava dogodka še poteka. Fotografija je simbolična. | Foto Pixsell

Preiskava dogodka še poteka. Fotografija je simbolična.

Foto: Pixsell

V Zagrebu, kjer poteka knjižni sejem Interliber, se je zgodil nov fizični obračun, v katerem je skupina mlajših moških malo pred 17. uro napadla dve mladoletni osebi, poroča hrvaški portal Index.

Kot so za omenjeni portal potrdili na zagrebški policijski upravi, je ena oseba, povezana z incidentom, trenutno pod policijskim nadzorom. Na kraju dogodka so policija in reševalci. Preiskava še poteka. 

Po neuradnih informacijah hrvaške javne radiotelevizije sta bila napadena dijaka iz srednje šole v Zadru. "Otroci so v redu, hvala bogu. Zdaj se vračamo domov. Kar se tiče psihološkega stanja otroka, pa so seveda prestrašeni in česa takšnega niso pričakovali. Bili so preprosto presenečeni, zgodilo se je dobesedno v petih sekundah," je za javni medij povedala priča, ki je spremljala dijake.

O spopadu med več mlajšimi moški so iz Zagreba poročali že v sredo, ko je skupina 20 zamaskiranih mladeničev napadla dijake ene od splitskih srednjih šol, ki so v spremstvu učiteljic prišli na knjižni sejem. V pretepu so bili poškodovani trije 16-letniki, policija pa je pridržala več oseb.
