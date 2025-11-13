V sredinem množičnem pretepu v središču Zagreba so bili poškodovani trije 16-letniki. Gre za dijake ene od splitskih srednjih šol, ki so v spremstvu učiteljic prišli na knjižni sejem v Zagrebu. V pretepu je sodelovalo več kot 20 mladeničev, policija pa je po incidentu pridržala več oseb, poročajo hrvaški mediji.

Pretep je izbruhnil v sredo popoldne na Trgu bana Jelačića v središču hrvaške prestolnice. Policija je pridržala več oseb, kriminalistična preiskava pa še poteka. Med napadenimi mladeniči so bili učenci splitske Pomorske šole, ki so prišli v Zagreb na knjižni sejem Interliber.

Dva dijaka so hospitalizirali

Ravnateljica šole Mirela Žižić je danes po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT povedala, da je v Zagreb v spremstvu knjižničarke in učiteljic prišlo 67 njihovih dijakov. Dobili so eno uro prostega časa, nekateri od njih pa so odšli na Trg bana Jelačića. Tam jih je po njihovih navedbah obkolila skupina približno 30 mlajših oseb. Delu dijakov je uspelo pobegniti, delu pa ne in so se znašli v spopadu.

Večina dijakov se je po incidentu vrnila v Split, v Zagrebu pa sta ostali dve profesorici z dvema dijakoma, ki so ju hospitalizirali.

Na kliniki za otroške bolezni, kjer se zdravita, so za HRT pojasnili, da gre za 16-letna mladeniča, ki sta bila ob prihodu v bolnišnico pri zavesti, a pretresena zaradi celotnega dogodka ter s poškodbami po obrazu, glavi in telesu. Tretjega poškodovanega mladeniča so po zdravniškem pregledu odpustili v domačo oskrbo.