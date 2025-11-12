Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sreda,
12. 11. 2025,
18.21

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
policija pretep Zagreb Hrvaška

Sreda, 12. 11. 2025, 18.21

0 minut

Množičen pretep v Zagrebu: steplo se je 20 zamaskiranih moških #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Množičen pretep v Zagrebu, policija, reševalno vozilo, Hrvaška | Policija po množičnem pretepu varuje območje okoli trga. | Foto Pixsell/Hrvoje Kostelac

Policija po množičnem pretepu varuje območje okoli trga.

Foto: Pixsell/Hrvoje Kostelac

Na Trgu bana Jelačića v Zagrebu se je okoli 16. ure zgodil množični pretep, v katerem je po poročanju hrvaškega portala Index sodelovalo približno 20 zamaskiranih mlajših moških. Ali sta se spopadli dve skupini ali je šlo za organiziran napad na posameznika, še ni jasno.

Po neuradnih informacijah omenjenega portala je policija aretirala več udeležencev pretepa. Uradne izjave zagrebška policija še ni podala.

S posnetka, ki ga je objavil hrvaški portal Jutarnji list, je razvidno, da je v nekem trenutku skupina zamaskiranih moških napadla mladeniča, ki je ležal na tleh, ga udarjala z rokami in nogami, nato pa zbežala v smeri Evropskega trga. 

Poglejte posnetek, ki se je razširil na družbenih omrežjih:

Bralec, ki je bil priča pretepu, je za Index povedal, da se je vse zgodilo zelo hitro. "Vsi smo bili šokirani. Ljudje so gledali, policije ni bilo. To je grozno. Videla sem, da so nekateri ljudje takoj vzeli telefone in poklicali, predvidevam, policijo," pa je priča dogodka povedala za Jutarnji list.

Napad na novinarja in snemalca

Okoli 14. ure so na istem trgu napadli tudi hrvaško ekipo televizije N1. Kot so poročali, je mlajši moški najprej žalil novinarja, nato pa fizično napadel snemalca, ga odrinil in mu povzročil vidno poškodbo očesa. Zagrebška policija je kasneje sporočila, da je mladeniča, ki je novinarja napadel, aretirala. Ali sta primera povezana, še ni znano.

incident v Zagrebu
Novice Incident v Zagrebu: okoli 50 zamaskirancev vzklikalo ustaško geslo
Pretep, ustrahovanje, nasilje
Novice Hrvaška v šoku po brutalnem napadu na šolarja: Brez zob ležal v mlaki krvi
demenca starejši
Novice Ozadje pretresljivih posnetkov nasilja v enem od domov za starejše
policija pretep Zagreb Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.