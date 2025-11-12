Na Trgu bana Jelačića v Zagrebu se je okoli 16. ure zgodil množični pretep, v katerem je po poročanju hrvaškega portala Index sodelovalo približno 20 zamaskiranih mlajših moških. Ali sta se spopadli dve skupini ali je šlo za organiziran napad na posameznika, še ni jasno.

Po neuradnih informacijah omenjenega portala je policija aretirala več udeležencev pretepa. Uradne izjave zagrebška policija še ni podala.

S posnetka, ki ga je objavil hrvaški portal Jutarnji list, je razvidno, da je v nekem trenutku skupina zamaskiranih moških napadla mladeniča, ki je ležal na tleh, ga udarjala z rokami in nogami, nato pa zbežala v smeri Evropskega trga.

Poglejte posnetek, ki se je razširil na družbenih omrežjih:

Bralec, ki je bil priča pretepu, je za Index povedal, da se je vse zgodilo zelo hitro. "Vsi smo bili šokirani. Ljudje so gledali, policije ni bilo. To je grozno. Videla sem, da so nekateri ljudje takoj vzeli telefone in poklicali, predvidevam, policijo," pa je priča dogodka povedala za Jutarnji list.

Napad na novinarja in snemalca

Okoli 14. ure so na istem trgu napadli tudi hrvaško ekipo televizije N1. Kot so poročali, je mlajši moški najprej žalil novinarja, nato pa fizično napadel snemalca, ga odrinil in mu povzročil vidno poškodbo očesa. Zagrebška policija je kasneje sporočila, da je mladeniča, ki je novinarja napadel, aretirala. Ali sta primera povezana, še ni znano.