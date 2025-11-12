Ozadje pretresljivih posnetkov nasilja v enem od domov za starejše

Potem ko so na družbenih omrežjih zaokrožili videoposnetki nasilnega ravnanja dveh zaposlenih nad nepokretno stanovalko v enem od slovenskih domov za starejše, so se v tem zavodu odzvali in pojasnili, da gre za stare posnetke, je prvi poročal portal N1. Direktorica zavoda je v torek o tem takoj obvestila policijo in podala prijavo, da bi zaščitila zasebnost stanovalcev, odzvali pa so se tudi z ministrstva za solidarno prihodnost. Pojasnili so, da je bil dogodek, ki je star približno dve leti, ustrezno obravnavan in so bili odgovorni sankcionirani. Vsakršno nasilje nad starejšimi sicer strogo obsojajo.

Videoposnetke zlorab, na katerih se ena od zaposlenih do oskrbovanke neprimerno obnaša, druga pa jo snema, so zaokrožili na družbenem omrežju X, posamezniki pa so si jih delili in pošiljali tudi prek Facebooka.

Maljevac: Sistem in protokoli delujejo

Gre za približno dve leti star posnetek, v konkretnem domu pa so po dogodku nemudoma ukrepali v skladu s pristojnostmi in protokoli, ki jih je ministrstvo za solidarno prihodnost razvilo za primer suma nasilja nad starejšimi skupaj z domovi in Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije. "Pristojne institucije so opravile svoje delo, žrtev pa je bila zaščitena," so sporočili z ministrstva.

"Dogodek se je zgodil pred dvema letoma. Že takrat smo, takoj ko smo posumili na nepravilnosti, zadevo predali policiji in tudi ravnali v skladu z zakonodajo," pa je za N1 povedala direktorica zavoda. Zagotovila je, da so vključili tako policijo kot tudi odvetniško službo in da so odgovorne osebe tudi odpustili.

Nasilno ravnanje nad nepokretno stanovalko, ki je na omenjenem posnetku, se je zgodilo pred približno dvema letoma v domu za starejše na območju Policijske uprave Celje. Kot so na tej policijski upravi danes povedali za STA, so takrat po prejetju prijave podali kazensko ovadbo zoper dve osebi zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva in neupravičenega slikovnega snemanja.

Gre za posamične ekscese

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac ob tem poudarja, da je vsakršno nasilje nad starejšimi popolnoma nedopustno in ga na ministrstvu strogo obsojajo. Pomembno pa se mu zdi, da so se v tem primeru postopki začeli takoj, odgovorni so bili sankcionirani, žrtev pa je bila zaščitena. "To je dokaz, da sistem in protokoli, ki smo jih vzpostavili skupaj z domovi, delujejo," so Maljevčeve besede povzeli na ministrstvu.

Dodali so, da so taki primeri posamični ekscesi in ne predstavljajo prakse v domovih za starejše ter da so prav zaradi takih tveganj že v letu 2023 uvedli enotne protokole in usposabljanja za ravnanje v primerih suma nasilja, ki jih izvajalci dosledno uporabljajo.