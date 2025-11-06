Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
6. 11. 2025,
6.48

Osveženo pred

32 minut

Četrtek, 6. 11. 2025, 6.48

32 minut

V Mehiki zaradi otipavanja predsednice Sheinbaum aretirali moškega #video

Avtorji:
Na. R., STA

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je v sredo napovedala, da bo vložila kazensko ovadbo proti moškemu, ki jo je med njenim sprehodom po ulicah prestolnice otipaval in poskusil poljubiti.

Predsednica se je v torek s spremstvom peš odpravila iz predsedniške palače proti ministrstvu za izobraževanje in se pri tem pogovarjala z mimoidočimi. Pristopil je alkoholiziran mlajši moški, položil roko čez njena ramena, z drugo pa se dotaknil njenega boka in oprsja ter jo pri tem poskusil poljubiti na vrat.

Predsednica je v sredo dejala, da ni bila prvič žrtev tovrstnega nadlegovanja, ki ga dojema kot napad na vse ženske, zato bo zahtevala kazenski pregon.

"Odločila sem se zahtevati kazenski pregon, ker to doživljamo vse ženske v naši državi. Če ne bom prijavila kaznivega dejanja, se sprašujem, kakšno sporočilo to pošilja vsem ženskam v Mehiki," je dejala in dodala, da je podobno doživela že v študentskih letih.

Tudi županja Brugada je dejala, da je šlo za napad na vse Mehičanke, ter poudarila, da je bila izvolitev prve predsednice Mehike tudi zaveza za vse, da ne bodo dovolili spolnih napadov in poniževanj. Podporo predsednici je prav tako izrazila Nacionalna konferenca guvernerjev Mehike, ki je v izjavi zapisala, da obsoja vsako nasilje nad ženskami, ki ne sme imeti prostora v družbi, kjer si prizadevajo za enakost in spoštovanje.

Claudia Sheinbaum
