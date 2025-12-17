Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
17. 12. 2025,
9.05

0 minut

nevarnost ljudje plovba nevihta Gibraltar morje trajekt

Sreda, 17. 12. 2025, 9.05

0 minut

Ekstremne razmere na morju: turbulentna plovba s 1.200 potniki #video

Na. R.

Predvidena enourna plovba s trajektom Ciudad de Mahón čez Gibraltarsko ožino se je v soboto zvečer v razburkanem morju spremenila v večurno preizkušnjo za 1.200 potnikov, saj so ladjo zajeli do štiri metre visoki valovi in močan veter. Trajekt družbe Baleària je kljub slabi napovedi izplul iz španskega pristanišča Algeciras proti Ceuti.

Trajekt družbe Baleària je v času incidenta prevažal približno 1.200 potnikov. Fotografije, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, prikazujejo močno nagibanje ladje, ki jo valovi neusmiljeno premetavajo med prečkanjem ožine.

Med silovitim neurjem je več velikih valov zalilo palubo in poškodovalo več vozil, parkiranih na trajektu. | Foto: X/@jr_amon_ceuta Med silovitim neurjem je več velikih valov zalilo palubo in poškodovalo več vozil, parkiranih na trajektu. Foto: X/@jr_amon_ceuta

Zaradi ekstremnih razmer na morju je bil kapitan prisiljen prekiniti potovanje in ladjo obrniti nazaj proti celinski Španiji.

Ciudad de Mahón, zgrajen leta 2008, sicer velja za sodoben in zmogljiv trajekt, a je tudi ta moral kloniti pred močjo nevihte Emilia, ki je konec tedna prizadela območje južne Španije in severne Afrike.

Po podatkih ladjarja v incidentu ni bilo poškodovanih potnikov ali članov posadke. Varnost na krovu je bila ves čas prednostna naloga, odločitev o prekinitvi plovbe pa so sprejeli preventivno, da bi se izognili hujšim posledicam.

nevarnost ljudje plovba nevihta Gibraltar morje trajekt
