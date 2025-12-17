Majhna dejanja, velika pomoč. Prazniki za starejšo gospo bodo lepši.

V savinjskem koncu živi gospa, ki se je zaradi bolezni znašla v brezizhodnem položaju, kjer vsakdanja opravila postanejo nepremagljiva ovira. Ne zato, ker ne bi želela, temveč ker preprosto ne zmore. Stanovanje, ki bi moralo biti varen pristan, je potrebno vsaj osnovnega čiščenja, pri katerem bodo pomagali trije koordinatorji Eko sklada iz podjetniškega projektnega centra pod okriljem Ane Kolar. "Če lahko kakorkoli pomagate, se oglasite," je k prostovoljstvu pozvala na svojem profilu na Facebooku. Gre za pomoč brez obsojanja, je še poudarila Kolar, vesela, da se je nekaj posameznikov že odzvalo na pomoč.

"V našem centru se pripravljamo, da prostovoljno pomagamo gospe, ki je bolna; spomladi bo verjetno imela tudi operacijo kolena. Gospa je v situaciji, ko sama ne zmore poskrbeti za osnovno urejenost stanovanja, tako pa tudi ne more naprej. Naš cilj je, da še pred prazniki opravimo osnovno čiščenje, predvsem da odstranimo večje količine smeti iz stanovanja, o nadaljnjih korakih pa bi se sproti dogovorili z gospo," je pojasnila Ana Kolar.

Več rok, lažje bo

"Glavno je, da bi gospe pomagali pred prazniki urediti vsaj osnovno stanje za bivanje. Če bi nas bilo vsaj okoli deset, bi lahko vse hitro izpeljali. Mi pomagamo kot koordinatorji Eko sklada, saj kot javna institucija to ni njihov namen. Absolutno pa podpirajo takšno pomoč in v takih primerih imamo proste roke. Če naletimo na tak poseben primer, nikoli ne pogledamo stran," je dodala Kolar.

Veseli bi bili tudi pomoči nekoga s tovornjakom ali prevoznim sredstvom, ki bi lahko smeti odpeljal na smetišče. Kolar močno upa, da bo to izvedljivo še pred prazniki.

Za rešitev iz stiske je potreben celostni pristop

Kolar se z nekaterimi komentarji, da bi gospa potrebovala zdravstveno pomoč, strinja, a je izpostavila, da je potrebno gledati širšo sliko. "Ne gledam tako, da bi take ljudi lahko kar kategorizirali in poslali v neko ustanovo, zato pristopamo celostno. Povezali smo se s centrom za socialno delo, zdravstvom, da bi se novo stanje lahko vsaj delno oziroma čim dlje ohranjalo."

Podjetniški Projektni Center ANAplus že 18 let podjetjem pomaga pri pridobivanju nepovratnih sredstev in ugodnih posojil prek javnih razpisov. Gospa jih je kontaktirala sama, je še povedala. "V tem primeru želimo pomagati zaradi naše osebne note in tudi moje preteklosti. Morda smo za Eko sklad malo neobičajni kot koordinatorji, ampak pisano nam je na kožo, da lahko skozi različne projekte pomagamo ljudem."

Kolar je k prostovoljstvu pozvala vse, ki bi lahko ponudili roke, čas in srce. Da pomagajo pospraviti, očistiti, odnesti tisto, kar je sčasoma postalo pretežko. In da s tem gospe vrnejo kanček dostojanstva, olajšanja in upanja. Brez obsojanja. Brez vprašanj.