Slabe novice za kupce pametnih telefonov

Ekstremne podražitve pomnilnika RAM, zaradi katerih se na delu trga potrošniške elektronike že pričakujejo skorajšnji splošni dvigi cen naprav, bi lahko imele še eno posledico. Namesto dražjih pametnih telefonov, ki jih je zaradi visokih cen pomnilnika RAM med drugim že predvidel velikan Xiaomi, bi lahko novi pametni telefoni, predvsem modeli v nižjih cenovnih razredih, postali manj zmogljivi. Proizvajalci bi lahko, da bi se izognili izgubam zaradi višjih proizvodnih stroškov, ki jih bo povzročil dražji pomnilnik, ohranjali tudi cene starejših modelov.

Analitično podjetje TrendForce, ki je pred časom zaradi nedavnih podražitev pomnilnika RAM za več sto odstotkov napovedalo, da bi se cene potrošniške elektronike v prihodnjem letu lahko precej dvignile, v najnovejši analizi razmer na trgu trdi, da se bodo predvsem proizvajalci pametnih telefonov novi resničnosti, ki jo narekujejo visoke cene pomnilnika, prilagodili z zmanjševanjem zmogljivosti novih naprav.

Analitiki zaradi astronomske rasti cen pomnilnika RAM na potrošniškem trgu pričakujejo učinek domin in širjenje podražitev v druge segmente. Foto: Shutterstock

Manj za isti denar

Kot napovedujejo, se bodo v letu 2026 v večjem številu vrnili vstopni, torej cenejši modeli pametnih telefonov, ki imajo samo štiri gigabajte pomnilnika RAM. V zadnjem obdobju je bil standard za vstopni razred med štirimi in osmimi gigabajti delovnega pomnilnika, so navedli v analizi.

Iz srednjega cenovnega razreda pametnih telefonov bodo po napovedih TrendForce izginili modeli z 12 gigabajti pomnilnika RAM, prevladujoča količina bo tako med šestimi in osmimi gigabajti.

Najvišji cenovni razred bo medtem doživel počasnejšo širitev spektra modelov pametnih telefonov s 16 gigabajti pomnilnika. Takšni pametni telefoni bodo še vedno prihajali, vendar bo precej modelov posedovalo tudi 12 gigabajtov pomnilnika.

V najvišjem cenovnem razredu bodo spremembe, ki jih bo prinesla astronomska rast cen pomnilnika, najmanj opazne, še trdijo v TrendForce.

Ker bodo proizvajalci morda iskali načine, kako okleščene pametne telefone narediti privlačnejše za kupce, se bo v letu 2026 kot dodatna funkcionalnost morda vrnila že skoraj izumrla reža za spominsko kartico, napoveduje TrendForce. Foto: Shutterstock

Če ne bo zmanjševanja kapacitet pomnilnika, bodo proizvajalci skoraj zagotovo prisiljeni v zviševanje cen pametnih telefonov nižjega in srednjega cenovnega razreda. Količina delovnega pomnilnika (RAM) je v teh cenovnih segmentih pogosto eden od ključnih dejavnikov, zaradi katerega se kupci odločijo za nakup določenega pametnega telefona. Cene bodo morali dvigniti zato, ker je RAM ob zdajšnjih cenah postal ena od največjih obremenitev v celotnem proizvodnem strošku povprečnega novega pametnega telefona.



TrendForce še opozarja, da bodo nekateri proizvajalci pametnih telefonov, da bi se izognili izgubam, ki bi jih povzročil dvig proizvodnih stroškov, morda ohranjali cene starejših modelov pametnih telefonov oziroma jim v prihodnosti počasneje in manj izrazito nižali cene.

Na trgu prenosnih računalnikov takšnih sprememb ne bo

Kot še napoveduje TrendForce, proizvajalci prenosnih računalnikov količin delovnega pomnilnika RAM zaradi sistemskih zahtev komponent, v prvi vrsti procesorjev, in operacijskih sistemov, v letu 2026 skoraj zagotovo ne bodo zmanjševali.

Posledica tega bi lahko bila opazna rast cen. Pisali smo že, da bi osebne računalnike kmalu lahko podražili tudi vsi trije največji svetovni proizvajalci.

Podjetje TrendForce v analizi še napoveduje, da se bodo večji premiki cen na trgu osebnih računalnikov začeli dogajati v drugem četrtletju leta 2026.