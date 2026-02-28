Xiaomi 17 Ultra: nemška vrhunska optika, zlasti za nočno fotografijo in povečave

Že doslej smo bili vajeni, da Xiaomijevi "oštevilčeni" telefoni s pripono Ultra svojo prednost gradijo na zelo zmogljivi optiki, ki jo sopodpisuje nemška fotografska hiša Leica – in tudi tokrat ni drugače. Toda ob tem nikakor ne smemo pozabiti, da so tudi vse druge njegove lastnosti, večino katerih ima tudi osnovni model Xiaomi 17, ravno tako značilne za najvišji razred pametnih telefonov.

Xiaomi 17 Ultra je bojevnik, s katerim bo Xiaomi letos naskakoval najboljše pametne telefone drugih proizvajalcev. Ultra je zmogljivejši v paru pametnih telefonov serije Xiaomi 17 – družbo mu dela osnovni model Xiaomi 17, za katerega lahko na podlagi izkušenj s predhodniki pričakujemo, da si prav tako zasluži mesto v premijskem razredu.

Oba sta na Kitajskem zaživela zadnje dni lanskega leta, a je evropska oziroma svetovna različica, ki jo premierno predstavljajo ravno v Barceloni in smo jo nekaj dni preizkušali že pred tem, nekoliko drugačna od kitajske izvedbe – nekaj v prid naši izvedbi, nekaj pa v prid kitajski.

Pametni telefon Xiaomi 17 Ultra je zmogljivejši v paru pametnih telefonov serije Xiaomi 17. Foto: Bojan Puhek

Zanimiv tudi najzahtevnejšim profesionalnim fotografom

Xiaomi 17 Ultra je namenjen uporabnikom iz vrst zelo ambicioznih ljubiteljskih ali celo profesionalnih fotografov, ki imajo pri fotografiranju in videografiranju najvišje zahteve in pričakovanja, za kar so pripravljeni tudi globlje seči v žep. Čeprav se ima z marsičim pohvaliti na polju lastnosti komponent, je specifična prednost ultre v optičnih komponentah.

Enopalčnemu glavnemu tipalu z novo tehnologijo LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) HDR družbo dela telefoto kamera, katere tipalo ima ločljivost 200 milijonov pik. Pomembno vlogo ima tudi mehanski optični zoom v razponu od 75 do 100 milimetrov, kar zaokroža nabor tehničnih orodij, s katerimi se Xiaomi 17 Ultra spopada z omejitvami mobilne fotografije.

Spodnja stran pametnega telefona Xiaomi 17 Ultra Foto: Bojan Puhek

Veliki senzor ujame svetlobo tudi v temi

Enopalčni senzor je med največjimi na pametnih telefonih, večja površina pa pomeni več zajete svetlobe, kar se obrestuje ne le pri nočnih fotografijah, temveč tudi pri prizorih z visokim kontrastom. Tehnologija LOFIC poskrbi, da se morebitna presežna svetloba na delu motiva ne prelije na preosvetlitev dela fotografije oziroma v tisti osovraženi prežgani vir in da bodo tudi ob tako različnih svetlobnih pogojih na istem motivu podrobni in uravnoteženi kontrasti ostali lepo ohranjeni.

Kje to najbolj pomaga? Pri ognjemetih, močno osvetljenih izložbah, pa tudi mestnih prizorih, kjer so kakšne luči občutno močnejše od drugih. Že res, da se nekatere naprave tega izziva lotevajo s programskimi popravki in umetno inteligenco, a so včasih takšne obdelave preveč agresivne in nenaravne. Veliko bolj zanesljive in predvidljive rezultate omogoča kakovostno veliko tipalo.

Xiaomi 17 Ultra je namenjen uporabnikom iz vrst zelo ambicioznih ljubiteljskih ali celo profesionalnih fotografov, ki imajo pri fotografiranju in videografiranju najvišje zahteve in pričakovanja, za kar so pripravljeni tudi globlje seči v žep. Foto: Bojan Puhek

Optika, ki ujame tudi najbolj oddaljene podrobnosti

To pa je šele začetek optičnih dobrot na pametnem telefonu Xiaomi 17 Ultra. Telefoto sistem s tipalom z ločljivostjo 200 milijonov pik in velikostjo 1/1.4 palca ima mehanski optični zoom v razponu od 75 do 100 milimetrov s fizičnim premikanjem leč, podobno kot pri klasičnih fotoaparatih – tudi pri tem je zagotovo imela prste vmes nemška fotografska hiša Leica, ki je svoj prvi fotoaparat predstavila že davnega leta 1925.

Takšna optika podpira optično povečavo do 400 mm optične kakovosti, kar ustreza 17,2-kratni povečavi. Te vrednosti so za prostorsko omejene pametne telefone pravo razkošje, kajti običajno se takšne povečave dosežejo le z digitalno povečavo, ki optični povečavi po kakovosti ne pride niti blizu. Optična povečava ohranja jasne podrobnosti z veliko manj šuma in motenj, kar se zlasti lepo vidi pri oddaljenih motivih, kot so odrski nastopi, oddaljeni arhitekturni objekti ali oddaljeni motivi v naravi.

V prodajnem kompletu pametnega telefona Xiaomi 17 Ultra je tudi preprost zaščitni ovitek iz trde plastike. Foto: Bojan Puhek

Apokromatske leče krotijo barvna razlitja

Pametni telefon Xiaomi 17 Ultra je prvi Xiaomijev model z apokromatskimi (APO) lečami. Takšne leče zmanjšujejo kromatske aberacije, ki se na fotografijah kažejo kot barvni robovi okoli kontrastnih linij, kar še najbolj očitno moti pri nočnih prizorih z močno osvetlitvijo.

Apokromatske leče tako zagotavljajo čistejše in ostrejše robove ter boljšo in predvsem bolj realistično reprodukcijo svetlobe, kar tudi pomeni manj potrebe po programskih popravkih, ki so včasih le preveč agresivni in lahko odstopajo od pričakovanj.

Seznam kamer zadaj zaključuje 14-milimetrska ultraširoka kamera, s katero je mogoče ustvarjati makro posnetke ob najmanjši razdalji pet centimetrov. Ena kamera je tudi spredaj, a ob superiornosti zadnjih kamer bomo za sprednjo napisali samo to, da obstaja. Ko omenjamo superiornost, se pri Xiaomiju očitno zavedajo, kakšnega zmaja so razvili, saj so mu pripeli višjo priporočeno redno maloprodajno ceno, kot jo je imel njegov predhodnik ob svojem zagonu.

Desna stran pametnega telefona Xiaomi 17 Ultra Foto: Bojan Puhek

Svetilnost, ki ji tudi močno sonce ne ovira prikaza

Poglejmo še kaj drugega poleg edinstvene optike. Na sprednji strani kraljuje zaslon LTPO z diagonalo 17,5 centimetra (6,9 palca) in ločljivostjo 2608 × 1200 pik. Frekvenca osveževanja se prilagaja glede na trenutno uporabo, in sicer od enkrat do 120-krat v sekundi, kar je že kar standard za premijski razred pametnih telefonov. Ločljivost je sicer nižja kot pri predhodniku, a je z gostoto prikaza več kot 400 pikami na palec slika še vedno odlična.

Svetilnost zaslona je do 3.500 nitov, kar pomeni, da tudi ob neposredni močni sončni svetlobi na odprtem vidnost zaslona ostane dobra. Prijaznost uporabe potrjuje tudi več nemških certifikatov TÜV za zmanjšanje modre svetlobe in utripanja, kar je dobra novica za manjšo obremenitev oči pri dolgotrajni uporabi.

Nekatere nastavitve kamere pametnega telefona Xiaomi 17 Ultra Foto: Bojan Puhek

Presežniki procesorja, pomnilnika in akumulatorja

Srce pametnega telefona Xiaomi 17 Ultra je osemjedrni Qualcommov procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, trenutno najzmogljivejši mobilni procesor in nepogrešljivi spremljevalec vseh pametnih telefonov, ki se potegujejo za sam vrh. Pomnilnika je razkošnih 16 gigabajtov, shrambnega prostora pa 512 gigabajtov, kar se ravno tako spodobi za paradnega konja.

Močne komponente zahtevajo tudi močno vzdržljivost, odgovor na to pa je dvocelični akumulator z nazivno zmogljivostjo 6.000 miliamperskih ur. To je sicer manj kot na kitajski izvedbi istega telefona, a še vedno zelo visoko na lestvici zmogljivih akumulatorjev pametnih telefonov. Visoke zmogljivosti ne spremlja večja debelina, saj je akumulator deloma na tehnologiji silicijevega karbida, ki omogoča višje energetske gostote. Podprto je 90-wattno žično in 50-wattno brezžično polnjenje, čeprav se zdi, da polnjenje ni med najhitrejšimi (kar ni nujno slabo z vidika dolgoživosti akumulatorja).

Nočna fotografija, posneta s pametnim telefonom Xiaomi Ultra 17

Veliko optike, presenetljivo zmerna debelina

Ohišje je ravno, z aluminijastim okvirjem visoke trdnosti in kompozitno hrbtno stranjo iz steklenih vlaken. Debelo je 8,29 milimetra, tehtnica pa bo pokazala 218,4 grama, kar je ob vsej zahtevni optiki, ki jo Xiaomi 17 Ultra ima, razumljivo in še vedno zelo sprejemljivo.

Za zaščito skrbijo Xiaomi Shield Glass na sprednji strani, Gorilla Glass 7i na modulu kamere ter certifikat IP68 za odpornost proti vodi in prahu. Še pred kratkim je bil certifikat IP68 vrhunec, zdaj pa se nekatere naprave že ponašajo z višjim certifikatom IP69, a je IP68 vendarle dobro zagotovilo, da se bo ubranil izzivom vode in prahu pri vsakodnevni uporabi.

Od štirih barv, s katerimi so ga opremili za kitajski trg, Xiaomi 17 Ultra v naš del sveta prihaja v črni in zeleni barvi. Pri zelenem telefonu je zadnja stran iz stekloplastike (fiberglass), pri črnem pa iz stekla. Dodajmo, da se Xiaomi 17 Ultra lahko pohvali z zelo dobrim zvokom iz svojih zvočnikov, kar pri mobilnih telefonih zaradi prostorskih omejitev vsekakor ni samoumevno.

Ohišje je ravno, z aluminijastim okvirjem visoke trdnosti in kompozitno hrbtno stranjo iz steklenih vlaken. Foto: Bojan Puhek

Pametni telefon Xiaomi 17 Ultra

Debelina: 8,29 milimetra

Masa: 218,4 grama

Operacijski sistem: Android 16, Xiaomijev uporabniški vmesnik HyperOS 3

Procesor: Qualcommov procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 (TSMC N3P), grafični koprocesor Adreno 840

Pomnilnik: 16 gigabajtov LPDDR5X

Shrambni prostor: 512 gigabajtov, UFS 4.1, uporabnikom na voljo 476 gigabajtov

Zaslon: LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), diagonala 17,5 centimetra (6,9 palca), ločljivost 2.608 x 1.200 pik, dinamično osveževanje prikaza od enega do 120 herzev, svetilnost do 3.500 nitov

Kamera zadaj: glavna kamera z enopalčnim tipalom s tehnologijo LOFIC HDR, telefoto kamera s tipalom velikosti 1/1.4 palca in ločljivostjo 200 milijonov pik ter mehanskim optičnim zoomom v razponu od 75 do 100 milimetrov in podporo do 400 milimetrov optične kakovosti, leče Leica APO (apokromatske), podpora za 8K video

Kamera spredaj: tipalo z ločljivostjo 32 milijonov pik, podpora za video 4K

Akumulator: dvocelični, neodstranljiv, nazivna zmogljivost 6.000 miliamperskih ur, 90-wattno žično in 50-wattno brezžično polnjenje, delež silicijevega karbida 16 odstotkov

Biometrični senzor: ultrazvočni čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom

Zaščita: odpornost proti vodi in prahu po standardu IP68, aluminijasti okvir, ojačano steklo (Xiaomi Shield Glass na sprednji strani, Gorilla Glass 7i na modulu kamere)

Barvi: črna, zelena

Cena: 1.499 evrov (priporočena redna maloprodajna cena)

Vir podatkov: Xiaomi Slovenija

Xiaomi 17 Ultra je za kitajski trg na voljo v štirih barvah, v naš del sveta pa prihaja v črni in zeleni barvi. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Xiaomi 17 Ultra je predvsem fotografski silak, zaradi česar se lahko vprašamo, ali je to pametni telefon z vrhunsko kamero ali predvsem fotoaparat s komunikacijsko močjo. Zaradi oblike pametnega telefona se nagibamo k prvi možnosti, in tudi če odmislimo vse njegove optične dobrote, je s komunikacijskega in računalniškega vidika Xiaomi 17 Ultra brez dvoma premijski telefon.

Za tiste, ki jim presežki fotografije tudi v najzahtevnejših pogojih niso prva prioriteta, bo največji tekmec pametnega telefona Xiaomi 17 Ultra njegov najbližji sorodnik Xiaomi 17. Kakšna malenkost mu mogoče zmanjka, denimo tipka za hitri dostop do kamere, kar bi ob tako močnem poudarku na kameri pričakovali, a to nikakor ne zmanjša odličnega vtisa, če ste zanj le pripravljeni odšteti poldrugega evrskega jurčka.