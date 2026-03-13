Cene nafte so po močni rasti v četrtek danes še nekoliko višje, nafta vrste brent je nad 101 dolarjem (87,39 evra) za 159-litrski sod.

Za sod zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, je bilo treba ob okoli 8.30 po srednjeevropskem času odšteti 96,61 (84,42 evra) dolarja, kar je 88 centov (77 centov) oz. 0,92 odstotka več kot ob koncu trgovanja v četrtek. Severnomorska nafta brent je bila s 101,57 dolarja (88.76 evra) dražja za 1,11 dolarja (0,97 evra) oz. 1,10 odstotka.

Vojna na Bližnjem vzhodu vstopa v tretji teden in nič ne kaže, da bi se lahko kmalu končala, zato so vlagatelji vse bolj zaskrbljeni, da bi lahko sledila dolgotrajnejša kriza, ki bi lahko spodbudila inflacijo in prizadela svetovno gospodarstvo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Novi iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej je v četrtek dejal, da mora Hormuška ožina ostati zaprta. Ameriška vojska je v preteklih dneh sporočila, da še ni pripravljena na zagotavljanje varnosti ladjam pri plovbi skozi ožino. ZDA so v četrtek izdale 30-dnevno dovoljenje državam za nakup ruske nafte in naftnih derivatov, ki so s svojimi ladjami obtičale na morju, na spletni strani poroča agencija Reuters.