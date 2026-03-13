Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
13. 3. 2026,
9.17

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Bližnji vzhod podražitev kriza cene nafta

Petek, 13. 3. 2026, 9.17

1 ura, 4 minute

Cene nafte vztrajajo pri sto dolarjih

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Iran nafta | Nafta se ob nadaljevanju ameriško-izraelskih spopadov z Iranom in še vedno zaprti Hormuški ožini ter kljub omilitvi ameriških sankcij glede ruske nafte še draži. | Foto Reuters

Nafta se ob nadaljevanju ameriško-izraelskih spopadov z Iranom in še vedno zaprti Hormuški ožini ter kljub omilitvi ameriških sankcij glede ruske nafte še draži.

Foto: Reuters

Cene nafte so po močni rasti v četrtek danes še nekoliko višje, nafta vrste brent je nad 101 dolarjem (87,39 evra) za 159-litrski sod.

Za sod zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, je bilo treba ob okoli 8.30 po srednjeevropskem času odšteti 96,61 (84,42 evra) dolarja, kar je 88 centov (77 centov) oz. 0,92 odstotka več kot ob koncu trgovanja v četrtek. Severnomorska nafta brent je bila s 101,57 dolarja (88.76 evra) dražja za 1,11 dolarja (0,97 evra) oz. 1,10 odstotka.

Vojna na Bližnjem vzhodu vstopa v tretji teden in nič ne kaže, da bi se lahko kmalu končala, zato so vlagatelji vse bolj zaskrbljeni, da bi lahko sledila dolgotrajnejša kriza, ki bi lahko spodbudila inflacijo in prizadela svetovno gospodarstvo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Novi iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej je v četrtek dejal, da mora Hormuška ožina ostati zaprta. Ameriška vojska je v preteklih dneh sporočila, da še ni pripravljena na zagotavljanje varnosti ladjam pri plovbi skozi ožino. ZDA so v četrtek izdale 30-dnevno dovoljenje državam za nakup ruske nafte in naftnih derivatov, ki so s svojimi ladjami obtičale na morju, na spletni strani poroča agencija Reuters.

Bencinski servis Mol na Madžarskem
Novice Kumer: Posledice z Bližnjega vzhoda že čutimo tudi v Sloveniji
Vladimir Putin, Rusija, Kremelj
Novice Putinov odposlanec z ameriškimi pogajalci: v ospredju ruska nafta in plin
Bližnji vzhod podražitev kriza cene nafta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.