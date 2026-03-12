Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
12. 3. 2026,
13.17

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,53

Natisni članek

Natisni članek
kriza Bližnji vzhod Evropa Slovenija prebivalstvo energenti zaloga nafta

Četrtek, 12. 3. 2026, 13.17

31 minut

Kumer: Posledice z Bližnjega vzhoda že čutimo tudi v Sloveniji

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,53
Bojan Kumer | Foto STA

Foto: STA

V luči razmer na Bližnjem vzhodu in blokade Hormuške ožine so pritiski na svetovne energetske trge vse večji. "Posledice že čutimo tudi v Sloveniji," je v izjavi za javnost o stanju na trgu dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

"Kratkoročno v Sloveniji ne zaznavamo resnih tveganj z oskrbo z energijo," je pojasnil Kumer, medtem pa je država zaradi povečanega povpraševanja sprostila rezerve naftnih derivatov. 

Pojasnil je, da smo v Sloveniji bolje pripravljeni kot leta 2022, ko smo bili priča energetski krizi in smo sprejemali številne interventne ukrepe. "Danes imamo več izkušenj, zelo jasne postopke, dobro identificirane ukrepe in mehanizme ter scenarije, kako bomo ukrepali, če se karkoli zgodi."

Slovenija v celoti odvisna od uvoza

Zaradi razmer na svetovnih naftnih trgih se je povečalo povpraševanje in razmere so se že spremenile tudi v Sloveniji, predvsem na bencinskih servisih ob mejah in na določenih zelo obiskanih bencinskih servisih, poročajo tako potrošniki kot tudi naftni trgovci. 

"Glavno tveganje je logistična oskrba," je dodal Kumer.

Parchin-Taleghan 2, jedrski objekt, Iran
Novice Izraelska vojska: Napadli smo iranski jedrski objekt #vŽivo
Vladimir Putin, Rusija, Kremelj
Novice Putinov odposlanec z ameriškimi pogajalci: v ospredju ruska nafta in plin
kriza Bližnji vzhod Evropa Slovenija prebivalstvo energenti zaloga nafta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.