V luči razmer na Bližnjem vzhodu in blokade Hormuške ožine so pritiski na svetovne energetske trge vse večji. "Posledice že čutimo tudi v Sloveniji," je v izjavi za javnost o stanju na trgu dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

"Kratkoročno v Sloveniji ne zaznavamo resnih tveganj z oskrbo z energijo," je pojasnil Kumer, medtem pa je država zaradi povečanega povpraševanja sprostila rezerve naftnih derivatov.

Pojasnil je, da smo v Sloveniji bolje pripravljeni kot leta 2022, ko smo bili priča energetski krizi in smo sprejemali številne interventne ukrepe. "Danes imamo več izkušenj, zelo jasne postopke, dobro identificirane ukrepe in mehanizme ter scenarije, kako bomo ukrepali, če se karkoli zgodi."

Slovenija v celoti odvisna od uvoza

Zaradi razmer na svetovnih naftnih trgih se je povečalo povpraševanje in razmere so se že spremenile tudi v Sloveniji, predvsem na bencinskih servisih ob mejah in na določenih zelo obiskanih bencinskih servisih, poročajo tako potrošniki kot tudi naftni trgovci.

"Glavno tveganje je logistična oskrba," je dodal Kumer.