Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Sa. B.

31. 3. 2026
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Bližnji vzhod energetika Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer Evropska komisija Bruselj

Bruselj poziva: Da se izognemo energetski krizi, bi morali omejiti potovanja

Dan Jørgensen | Evropski komisar za energijo Dan Jørgensen | Foto Guliverimage

Evropski komisar za energijo Dan Jørgensen

Foto: Guliverimage

Evropska komisija države članice poziva, naj razmislijo o zmanjšanju porabe nafte in plina, zlasti v prometnem sektorju, v pripravah na dolgotrajne motnje pri oskrbi z energijo zaradi vojne v Iranu. Zahteva, ki jo je podal evropski komisar za energijo Dan Jørgensen, odraža strah, da se vojna v Perzijskem zalivu spreminja v krizo oskrbe z energijo, kar ima lahko resne posledice za svetovno gospodarstvo, poroča Politico.

V pismu evropskim ministrom za energijo, ki ga je pridobil omenjeni portal, je Jørgensen zapisal, da bi morale vlade razmisliti o "prostovoljnih ukrepih za zmanjšanje povpraševanja, s posebnim poudarkom na prometnem sektorju". To bi lahko pomenilo, da vlade državljane pozovejo, da zmanjšajo potovanja z avtomobili in letali, da bi gorivo prihranili za bolj nujne primere, kot se že dogaja v nekaterih azijskih državah.

O tem, kako se spopasti z energetsko krizo, bodo evropski ministri danes razpravljali na izrednem sestanku prek videokonference. Pogovora se bo udeležil tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Spodbujanje dela od doma in znižanje omejitev hitrosti na avtocestah

Jørgensen je v pismu poudaril, da ima evropski prometni sektor težave z naraščajočimi stroški in pomanjkanjem dobav zaradi velike odvisnosti industrije od Perzijskega zaliva, od koder EU uvozi več kot 40 odstotkov letalskega in dizelskega goriva. Dodal je, da se naraščajoče pomanjkanje še povečuje zaradi "omejene razpoložljivost alternativnih dobaviteljev in zmogljivosti rafinerij za določene proizvode znotraj EU".

"Države članice naj se vzdržijo ukrepov, ki bi lahko povečali porabo goriva, omejili prost pretok naftnih derivatov ali zmanjšali spodbude za proizvodnjo v rafinerijah EU," je še zapisal. Dodal je, da bi morale države pri svojih ukrepih upoštevati tudi čezmejni vpliv, da bi ohranile usklajenost na ravni EU.

Za zdaj evropske države ukrepov za zmanjšanje porabe še niso sprejele, je pa seznam predlogov pripravila Mednarodna agencija za energijo. Ti med drugim vključujejo spodbujanje dela od doma in znižanje omejitev hitrosti na avtocestah.

"Članice EU bi se morale na morebitne dolgotrajne motnje pravočasno pripraviti," je še dejal Jørgensen. Visoki energetski uradnik je priporočil tudi, da države okrepijo medsebojno izmenjavo informacij, "odložijo nenujna vzdrževalna dela v rafinerijah" in razmislijo o večji uporabi biogoriv kot nadomestila za fosilna goriva.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
