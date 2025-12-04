Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Četrtek, 4. 12. 2025, 11.52

1 ura, 32 minut

Šok za kupce računalnikov: ukinili bodo priljubljeno znamko

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Micron, SSD, RAM | Blagovna znamka Crucial je obstajala od leta 1996. | Foto Shutterstock

Blagovna znamka Crucial je obstajala od leta 1996.

Foto: Shutterstock

Ameriški proizvajalec računalniških pomnilnikov in diskov za shranjevanje podatkov Micron je oznanil, da zaradi razmer na trgu s februarjem 2026 po skoraj treh desetletjih ukinja svojo zelo priljubljeno znamko računalniških komponent Crucial. Nepričakovano oznanilo Microna sledi eksplozivni rasti cen pomnilnika RAM, zaradi katere so nekateri proizvajalci računalnikov in njihovih sestavnih delov že napovedali prilagoditev cenovnih politik.

Kot so sporočili iz podjetja Micron (vir), odločitev za opustitev znamke Crucial in s tem tako rekoč tudi odhod s potrošniškega trga sloni predvsem na zelo velikem povpraševanju s strani umetnointeligenčne industrije. 

Podražitev, bankovci, evri, denar
Novice Začelo se je, prihajajo podražitve. Svarilo kupcem: Kmalu bo prepozno.

"Rast na področju industrije podatkovnih centrov, ki jo poganja umetna inteligenca, je povzročila ogromen porast povpraševanja po pomnilniku in modulih za shranjevanje podatkov. Micron je sprejel težko odločitev, da z ukinitvijo znamke Crucial opusti potrošniški trg in tako izboljša dobavo in podporo za naše večje, strateške stranke," je dejal Sumit Sadana, predsednik uprave družbe Micron.

Disk SSD proizvajalca Crucial | Foto: Shutterstock Disk SSD proizvajalca Crucial Foto: Shutterstock
Micron je trde diske in pomnilnike pod znamko Crucial začel tržiti leta 1996. Linijo je kasneje razširil še na diske SSD, pomnilniške kartice in prenosne diske. 

Konec poti za znamko Crucial je predviden za februar 2026, ko se izteče drugo četrtletje Micronovega fiskalnega leta. V podjetju so ob tem obljubili, da ukinitev znamke ne bo vplivala na garancijsko dobo izdelkov. 

Nore podražitve pomnilnika, analitiki pričakujejo dvige cen elektronike

Micronovo presenetljivo oznanilo sledi več stoodstotni rasti cen pomnilnika RAM v zadnjih nekaj mesecih, v določenih primerih celo samo tednih, ki jo poganja velika žeja umetnointeligenčne industrije po visokozmogljivih umetnointeligenčnih čipih.

Zaradi eksplozije cen pomnilnika RAM bi se prenosni računalniki v letu 2026 lahko podražili za od pet do 15 odstotkov, pametni telefoni pa za od pet do sedem odstotkov, opozarjajo v analitičnem podjetju TrendForce. | Foto: Shutterstock Zaradi eksplozije cen pomnilnika RAM bi se prenosni računalniki v letu 2026 lahko podražili za od pet do 15 odstotkov, pametni telefoni pa za od pet do sedem odstotkov, opozarjajo v analitičnem podjetju TrendForce. Foto: Shutterstock

Nekateri analitiki opozarjajo, da se bodo zaradi dejstva, da proizvajalci pomnilnika proizvodne kapacitete preusmerjajo stran od kapacitet za potrošniški trg, v letu 2026 najverjetneje dvignile cene izdelkov, kot so pametni telefoni, osebni računalniki, pa tudi posameznih računalniških komponent.

Preberite več o podražitvah pomnilnika in pričakovanih posledicah:

računalnik, evri, podražitev
Novice Zaradi hudih podražitev delajo izredne zaloge. Najhujše šele prihaja?

podražitev RAM SSD pomnilnik
