Začelo se je, prihajajo podražitve. Svarilo kupcem: Kmalu bo prepozno.

Eksplozija cen računalniškega pomnilnika (RAM), zaradi katere so analitiki opozorili pred podražitvami elektronike v letu 2026, bo prve podražitve prinesla že kar ta mesec. Proizvajalec igričarskih računalnikov CyberPowerPC je namreč napovedal, da bo s 7. decembrom 2025 ustrezno prilagodil cene vseh računalniških sistemov v prodaji. Da bo kmalu najverjetneje moral dvigniti cene, je namignil tudi HP, drugi največji proizvajalec osebnih računalnikov na svetu.

Ameriška družba CyberPowerPC, specializirana za sestavljanje zmogljivih osebnih računalnikov za poganjanje videoiger, je skorajšnjo prilagoditev cen, ki jo bodo uvedli 7. decembra, utemeljila s "500-odstotno podražitvijo pomnilnika RAM in podvojitvijo cen diskov SSD", so zapisali v objavi na družbenem omrežju X.

Price Changes Coming December 7th 2025, Due To Market Conditions 🔔‼️ pic.twitter.com/et0HADhc08 — CyberPowerPC (@CYBERPOWERPC) November 25, 2025

Gre za enega od prvih večjih proizvajalcev oziroma prodajalcev osebnih računalnikov, ki bo cene svojih sistemov zaradi ekstremnih podražitev pomnilnika RAM dvignil še letos.

HP: Za zdaj še imamo dovolj zalog, a že po maju 2026 se bodo stvari začele spreminjati

HP, drugi največji proizvajalec osebnih računalnikov na svetu (po Lenovu), je prejšnji teden ob razkritju četrtletnih poslovnih rezultatov medtem sporočil, da še imajo dovolj zalog pomnilnika, da bodo v prvi polovici fiskalnega leta 2026 lahko "uspešno pluli proti vetrovom podražitev".

A to se bo začelo spreminjati z majem 2026, je opozoril izvršilni direktor družbe HP Enrique Lores. V podjetju pričakujejo, da se bodo višje cene pomnilnika takrat začele zažirati v njihove marže, zato bodo morali ukrepati.

Prenosni računalniki bi se po ocenah analitikov v letu 2026 lahko podražili tudi za 15 odstotkov. Foto: Shutterstock

Med izpostavljenimi spremembami bodo ob "prilagojeni cenovni politiki", ki pa jo bodo presojali od modela do modela in od države do države – ne bo torej šlo za enotne dvige cen –, uvedli tudi drugačne konfiguracije računalniških sistemov, kar med vrsticami pomeni, da bodo imeli manjšo količino pomnilnika RAM, in iskali dobavitelje komponent, ki lahko ponudijo ugodnejše cene.

Pri HP še poudarjajo, da bo večina sprememb zadevala nižji cenovni spekter njihove ponudbe, torej osebne računalnike v nižjih cenovnih razredih.

"Ne čakajte na padce cen. Če kaj potrebujete, kupite to zdaj."

Proizvajalec igričarskih računalnikov Maingear je kupcem medtem svetoval, naj ne čakajo na morebitne padce cen, saj za zdaj vse kaže na to, da bi se kriza s pomanjkanjem in posledičnimi podražitvami pomnilnika RAM v prihodnje lahko še poglobila.

Krivdo za enormno podražitev pomnilnika RAM so mnogi pripisali apetitom umetnointeligenčne industrije, ki je proizvajalce pomnilnika zasula z naročili za visokozmogljive čipe, ki jih potrebujejo za svoje podatkovne centre. Foto: Shutterstock

"Potrošnikom, ki so na lovu za novim računalnikom ali pa želijo zgolj nadgraditi eno od komponent, naj bo to grafična kartica, disk SSD ali pomnilnik RAM, svetujemo, naj jih kupijo zdaj in naj ne čakajo na padce cen," je za medij WFC Tech dejal izvršilni direktor podjetja Maingear Wallace Santos.

Da naj nakup nove grafične kartice ali druge komponente, ki jo želijo kupiti, opravijo čim prej, je bralcem prejšnji teden svetoval tudi tehnološki medij Digital Foundry, ki je znan po analizah računalniške strojne opreme, namenjene igranju videoiger, in igralnih konzol.

Računalniki bi se lahko podražili tudi za 15 odstotkov

Kot so pred kratkim opozorili v analitičnem podjetju TrendForce, bi se osebni računalniki zaradi astronomskih dvigov cen pomnilnika RAM, ki so se v zelo kratkem času dvignile za več sto odstotkov, v letu 2026 lahko podražili za od pet pa do kar 15 odstotkov. Veliko dražji pomnilnik bi kmalu namreč lahko predstavljal že kar petino proizvodne cene novih osebnih računalnikov.

Cene pomnilnika RAM so sicer eksplodirale zaradi apetitov umetnointeligenčne industrije, ki je proizvajalce pomnilnika zasula z naročili za visokozmogljive čipe, ki jih potrebujejo v svojih podatkovnih centrih. Proizvajalci pomnilnika so vse več proizvodnih kapacitet zato začeli preusmerjati v zadovoljevanje potreb umetnointeligenčnih velikanov, manj pa v potrošniški trg.