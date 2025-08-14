Konec letošnjega leta v veljavo stopa stroga evropska uredba o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov. Ta prepoveduje uvoz blaga, povezanega s krčenjem gozdov, in zajema ključne surovine, kot so kava, kakav, palmovo olje, soja, govedina, les in kavčuk, pa tudi njihove derivate – od čokolade do usnjenih torbic.

Nemški časnik Bild opozarja, da bo imela Uredba EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (EUDR), resne posledice tako za podjetja kot za potrošnike.

Uredba namreč določa, da bodo morali gospodarski subjekti in veliki trgovci v okviru svojih sistemov potrebne skrbnosti zagotoviti, da pri uvozu blaga iz tretjih držav, izvozu ali dajanju na trg EU ne obstaja tveganje, da so vključeni primarni proizvodi, pridelani na površinah, ki bi bile izkrčene po 31. decembru 2020 in so prispevale k degradaciji gozdov, ali niso bili proizvedeni v skladu z nacionalno zakonodajo (upoštevane vse okoljske in socialne norme države proizvajalke).

Vsi gospodarski subjekti in veliki trgovci, med njimi tudi domači kmetje in lastniki gozdov, bodo morali pred dajanjem na trg (npr. lesa, goveda ter soje) posredovati zahtevane podatke v okviru tako imenovane izjave o potrebni skrbnosti v nov informacijski sistem EU. Zagotoviti bodo morali informacije o količini, dobavitelju, državi proizvodnje in geografske koordinate zemljišč, na katerih so bili proizvedeni zadevni primarni proizvodi.

Birokracija postaja vse večja težava EU

Glavni ekonomist pri drugi največji nemški banki Commerzbank Jörg Krämer je za Bild poudaril, da birokracija v EU postaja večji problem kot visoki davki ali draga energija. Predlaga, da se dokazila o poreklu blaga omeji na uvoznike, kar bi zmanjšalo pritisk na celotno dobavno verigo.

Tiskovni predstavnik nemške trgovske verige Edeka opozarja na "milijone izjav" in zapletene postopke. Martin Schüller iz nemške organizacije Fairtrade Germany pa izpostavlja kompleksnost izvajanja uredbe in posledično visoke stroške. "Ideja je dobra, vendar trenutna izvedba ni korak k pravičnosti," je za Bild dejal Schüller.

Datum začetka uporabe uredbe je 30. december 2025 za velika in srednja podjetja ter 30. junij 2026 za mikro in mala podjetja. Navedena izjema ne velja za mikropodjetja ali mala podjetja, ki proizvajajo oziroma dajejo na trg EU les in lesne izdelke. Uredba je bila sicer sprejeta maja 2023.

Dirk Heim iz trgovske verige Rewe poudarja, da se bodo stroški izvajanja uredbe najverjetneje prenesli na potrošnike, kar pomeni dražjo hrano v trgovinah. Natančen vpliv na cene še ni jasen, vendar bi potrošniki po njegovih navedbah lahko občutili precejšen udarec na svojih denarnicah.

Poleg tega Schüller opozarja na morebitne motnje v dobavi ekoloških izdelkov in izdelkov s certifikatom pravične trgovine. Poudarja še, da ta ukrep ustvarja "neokolonialni zunanji nadzor", saj dokazno breme pade na najšibkejše člene v dobavni verigi. Namesto pravičnosti uredba tvega nadaljnjo marginalizacijo malih proizvajalcev, še piše Bild.

EUDR ima po navedbah EU dva glavna cilja: zmanjšanje prispevka EU k svetovnemu krčenju in degradaciji gozdov ter zmanjšanje toplogrednih emisij in izgube biotske raznovrstnosti.