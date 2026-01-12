Trump po aretaciji Madura: Venezuela deluje resnično dobro

Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo pohvalil sodelovanje med njegovo vlado in oblastmi v Venezueli, ki jih vodi vršilka dolžnosti predsednika in nekdanja podpredsednica Delcy Rodriguez, potem ko so ZDA z vojaško operacijo v začetku meseca zajele predsednika države Nicolasa Madura. Trump je dodal, da se je pripravljen z njo sestati.

"Venezuela deluje resnično dobro. Z vodstvom sodelujemo zelo dobro," je Trump v nedeljo dejal v izjavi za medije na krovu predsedniškega letala Air Force One, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na vprašanje o tem, ali se namerava srečati z Delcy Rodriguez, je dejal, da se bosta "na neki točki" sestala. Poudaril je še, da ZDA sedaj nadzorujejo Venezuelo, medtem ko vzdržujejo pomorsko blokado, s katero preprečujejo izvoz nafte iz južnoameriške države.

Zahteva dostop do venezuelskih zalog nafte

Rodriguez je nakazala pripravljenost na sodelovanje z ZDA. Foto: Reuters Rodriguez, ki je v dneh po ameriški vojaški operaciji in aretaciji Madura prevzela oblast, je nakazala pripravljenost na sodelovanje z ZDA, vključno s Trumpovimi zahtevami po dostopu do venezuelskih zalog nafte za ameriška naftna podjetja. Predsednik ZDA je predstavnike naftnih podjetij v petek tudi gostil v Beli hiši, vendar za zdaj ni uspel pridobiti njihovih zavez za obsežne finančne vložke v okviru načrta o ameriškem prevzemu in obnovi venezuelske naftne industrije.

Trump je ob tem v petek v Venezuelo poslal delegacijo, ki se je s tamkajšnjimi oblastmi pogovarjala o ponovni vzpostavitvi diplomatskih misij v obeh državah. Ameriška diplomatska enota za Venezuelo ima sedež zunaj države in deluje od zaprtja tamkajšnjega veleposlaništva ZDA leta 2019.

Predsednik ZDA je napovedal tudi, da se bo ta teden srečal z opozicijsko voditeljico Mario Corino Machado. Številne je presenetil, ko je po zajetju Madura dejal, da Machado v domovini ne uživa zaupanja, in tako zavrnil ugibanja o tem, da bi se vrnila v Venezuelo in s podporo ZDA prevzela oblast. Machado je Trumpu lani posvetila svojo Nobelovo nagrado za mir, vendar s tem očitno ni prepričala predsednika ZDA, ki verjame, da bi si nagrado zaslužil sam, ker je po lastnih besedah končal osem vojn po svetu.