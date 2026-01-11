Donald Trump je Kubi poslal ostro sporočilo: naj "sklene dogovor, preden bo prepozno". Po ameriški vojaški akciji v Venezueli ZDA že zaostrujejo pritisk – ustavljajo dotok venezuelske nafte in denarja, kar Kubo potiska še globlje v energetsko krizo.

Trumpova administracija je pozornost na Kubo usmerila po tem, ko so ameriške sile v začetku januarja v Caracasu zajele venezuelskega voditelja Nicolása Madura. Venezuela je bila dolga leta ena ključnih zaveznic Havane – Kubi naj bi dnevno pošiljala okoli 35 tisoč sodčkov nafte.

ZDA so po tej operaciji začele sistematično zasegati tankerje z venezuelsko nafto. Do zdaj so jih prestregli že pet, kar ima takojšnje posledice za oskrbo Kube z gorivom in elektriko.

"Brez nafte, brez denarja"

Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je Kuba desetletja živela od venezuelske nafte in denarja, v zameno pa naj bi Caracasu zagotavljala varnostno službo.

"Za Kubo ne bo več nafte ali denarja – nič. Svetujem jim, naj sklenejo dogovor, preden bo prepozno," je zapisal ameriški predsednik.

Kakšni bi bili pogoji dogovora in kakšne posledice bi Kubo lahko doletele, Trump ni pojasnil.

Havana odgovarja: Ne bomo se uklonili

Kubanski zunanji minister Bruno Rodríguez je odgovoril, da ima Kuba "absolutno pravico uvažati gorivo brez vmešavanja ali podrejanja enostranskim ukrepom ZDA".

Predsednik Miguel Díaz-Canel pa je bil še bolj neposreden: "Nihče nam ne bo diktiral, kaj lahko počnemo."

Energetska kriza se poglablja

Zasegi tankerjev so že poslabšali razmere na otoku. Kuba se že mesece spopada s pomanjkanjem goriva in pogostimi izpadi elektrike, novi ameriški ukrepi pa položaj še zaostrujejo.

Kubanske oblasti obenem trdijo, da v Venezueli nikoli niso prejemali plačila za varnostne storitve, ki so jih zagotavljale tamkajšnjemu režimu.

Amerika ukrepe upravičuje z bojem proti drogam in kriminalu

V zadnjih mesecih so se ZDA osredotočile predvsem na Latinsko Ameriko in leve vlade v regiji, ukrepe pa upravičujejo z bojem proti drogam in organiziranemu kriminalu.

Po Venezueli je tako Kuba postala nova tarča pritiska – vprašanje pa ostaja, ali bo Havana popustila ali pa se pripravlja na še težje mesece brez ključnih energentov.