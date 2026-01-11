Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Nedelja,
11. 1. 2026,
19.48

Osveženo pred

7 minut

Trump grozi Kubi: "Čas se izteka"

J. L.

Donald Trump | Donald Trump Kubi sporoča, naj sklene dogovor – ali se sooči s posledicami. | Foto Guliverimage

Donald Trump Kubi sporoča, naj sklene dogovor – ali se sooči s posledicami.

Foto: Guliverimage

Donald Trump je Kubi poslal ostro sporočilo: naj "sklene dogovor, preden bo prepozno". Po ameriški vojaški akciji v Venezueli ZDA že zaostrujejo pritisk – ustavljajo dotok venezuelske nafte in denarja, kar Kubo potiska še globlje v energetsko krizo.

Trumpova administracija je pozornost na Kubo usmerila po tem, ko so ameriške sile v začetku januarja v Caracasu zajele venezuelskega voditelja Nicolása Madura. Venezuela je bila dolga leta ena ključnih zaveznic Havane – Kubi naj bi dnevno pošiljala okoli 35 tisoč sodčkov nafte.

ZDA so po tej operaciji začele sistematično zasegati tankerje z venezuelsko nafto. Do zdaj so jih prestregli že pet, kar ima takojšnje posledice za oskrbo Kube z gorivom in elektriko.

"Brez nafte, brez denarja"

Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je Kuba desetletja živela od venezuelske nafte in denarja, v zameno pa naj bi Caracasu zagotavljala varnostno službo.

Donald Trump se ne zaustavlja. | Foto: Guliverimage Donald Trump se ne zaustavlja. Foto: Guliverimage

"Za Kubo ne bo več nafte ali denarja – nič. Svetujem jim, naj sklenejo dogovor, preden bo prepozno," je zapisal ameriški predsednik.

Kakšni bi bili pogoji dogovora in kakšne posledice bi Kubo lahko doletele, Trump ni pojasnil.

Havana odgovarja: Ne bomo se uklonili

Kubanski zunanji minister Bruno Rodríguez je odgovoril, da ima Kuba "absolutno pravico uvažati gorivo brez vmešavanja ali podrejanja enostranskim ukrepom ZDA".

protest, Nicolas Maduro
Novice Maduro iz zapora: V redu sva. Midva sva borca.

Predsednik Miguel Díaz-Canel pa je bil še bolj neposreden: "Nihče nam ne bo diktiral, kaj lahko počnemo."

Energetska kriza se poglablja

Zasegi tankerjev so že poslabšali razmere na otoku. Kuba se že mesece spopada s pomanjkanjem goriva in pogostimi izpadi elektrike, novi ameriški ukrepi pa položaj še zaostrujejo.

Kubanske oblasti obenem trdijo, da v Venezueli nikoli niso prejemali plačila za varnostne storitve, ki so jih zagotavljale tamkajšnjemu režimu.

Amerika ukrepe upravičuje z bojem proti drogam in kriminalu

V zadnjih mesecih so se ZDA osredotočile predvsem na Latinsko Ameriko in leve vlade v regiji, ukrepe pa upravičujejo z bojem proti drogam in organiziranemu kriminalu.

Po Venezueli je tako Kuba postala nova tarča pritiska – vprašanje pa ostaja, ali bo Havana popustila ali pa se pripravlja na še težje mesece brez ključnih energentov.

