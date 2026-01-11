Nedelja, 11. 1. 2026, 19.48
7 minut
Trump grozi Kubi: "Čas se izteka"
Donald Trump je Kubi poslal ostro sporočilo: naj "sklene dogovor, preden bo prepozno". Po ameriški vojaški akciji v Venezueli ZDA že zaostrujejo pritisk – ustavljajo dotok venezuelske nafte in denarja, kar Kubo potiska še globlje v energetsko krizo.
Trumpova administracija je pozornost na Kubo usmerila po tem, ko so ameriške sile v začetku januarja v Caracasu zajele venezuelskega voditelja Nicolása Madura. Venezuela je bila dolga leta ena ključnih zaveznic Havane – Kubi naj bi dnevno pošiljala okoli 35 tisoč sodčkov nafte.
ZDA so po tej operaciji začele sistematično zasegati tankerje z venezuelsko nafto. Do zdaj so jih prestregli že pet, kar ima takojšnje posledice za oskrbo Kube z gorivom in elektriko.
"Brez nafte, brez denarja"
Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je Kuba desetletja živela od venezuelske nafte in denarja, v zameno pa naj bi Caracasu zagotavljala varnostno službo.
Donald Trump se ne zaustavlja.
"Za Kubo ne bo več nafte ali denarja – nič. Svetujem jim, naj sklenejo dogovor, preden bo prepozno," je zapisal ameriški predsednik.
Kakšni bi bili pogoji dogovora in kakšne posledice bi Kubo lahko doletele, Trump ni pojasnil.
Havana odgovarja: Ne bomo se uklonili
Kubanski zunanji minister Bruno Rodríguez je odgovoril, da ima Kuba "absolutno pravico uvažati gorivo brez vmešavanja ali podrejanja enostranskim ukrepom ZDA".
Predsednik Miguel Díaz-Canel pa je bil še bolj neposreden: "Nihče nam ne bo diktiral, kaj lahko počnemo."
Energetska kriza se poglablja
Zasegi tankerjev so že poslabšali razmere na otoku. Kuba se že mesece spopada s pomanjkanjem goriva in pogostimi izpadi elektrike, novi ameriški ukrepi pa položaj še zaostrujejo.
Kubanske oblasti obenem trdijo, da v Venezueli nikoli niso prejemali plačila za varnostne storitve, ki so jih zagotavljale tamkajšnjemu režimu.
Amerika ukrepe upravičuje z bojem proti drogam in kriminalu
V zadnjih mesecih so se ZDA osredotočile predvsem na Latinsko Ameriko in leve vlade v regiji, ukrepe pa upravičujejo z bojem proti drogam in organiziranemu kriminalu.
Po Venezueli je tako Kuba postala nova tarča pritiska – vprašanje pa ostaja, ali bo Havana popustila ali pa se pripravlja na še težje mesece brez ključnih energentov.