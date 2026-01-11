Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Cilia Flores Nicolas Maduro ZDA Venezuela

Nedelja, 11. 1. 2026, 7.34

29 minut

Maduro iz zapora: V redu sva. Midva sva borca

St. M.

protest, Nicolas Maduro | Približno tisoč podpornikov je včeraj korakalo po ulicah Caracasa, nosili so transparente z napisom "Želimo ju nazaj" in skandirali "Maduro in Cilia sta naša družina!". | Foto Reuters

Približno tisoč podpornikov je včeraj korakalo po ulicah Caracasa, nosili so transparente z napisom "Želimo ju nazaj" in skandirali "Maduro in Cilia sta naša družina!".

Foto: Reuters

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je včeraj prek svojih odvetnikov iz ameriškega zapora sporočil, da je v redu in da se še naprej bori, hkrati pa je zunanje ministrstvo pozvalo Američane, naj zaradi nestabilnih političnih razmer zapustijo Venezuelo.

"V redu sva. Midva sva borca," naj bi Maduro dejal iz pripornega centra v Brooklynu v New Yorku, glede na videoposnetek, ki ga je včeraj objavila venezuelska vladajoča stranka.

Maduro in prva dama Cilia Flores, ki sta se v ponedeljek na ameriškem sodišču izrekla za nedolžna, sta med drugim obtožena preprodaje drog, in pridržana v Združenih državah Amerike do naslednje obravnave 17. marca, poroča portal Index.

Približno tisoč podpornikov je včeraj korakalo po ulicah Caracasa, nosili so transparente z napisom "Želimo ju nazaj" in skandirali "Maduro in Cilia sta naša družina!".

Pozivi k demonstracijam v podporo odstavljenemu socialističnemu voditelju so vsakodnevni vse od ameriške vojaške operacije 3. januarja. Udeležba je bila včeraj manjša, saj se je ni udeležila nobena vidna osebnost vladajoče stranke PSUV.

"Ne potujte v Venezuelo!"

Državna televizija je predvajala obisk začasne predsednice Delcy Rodriguez na kmetijskem sejmu v okrožju Petare v Caracasu, kjer so potekale tudi manjše demonstracije v podporo Maduru.

"Ne bomo počivali niti minute, dokler predsednika ne pripeljemo nazaj," naj bi dejala Rodriguez.

Ameriško zunanje ministrstvo je včeraj vse državljane pozvalo, naj ne potujejo v Venezuelo, tisti, ki so že tam, pa naj takoj zapustijo državo zaradi nestabilnih varnostnih razmer.

V opozorilu naj bi bilo zapisano, da oborožene milice, znane kot colectivos, postavljajo barikade in preiskujejo vozila, da bi našli dokaze o ameriškem državljanstvu ali podpori Združenim državam.

Cilia Flores Nicolas Maduro ZDA Venezuela
