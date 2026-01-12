Ni še konec: nizke temperature bodo še vztrajale

Če ste mislili, da je nizkih temperatur konec, ste se zmotili. Tudi danes zjutraj nas je zeblo, najbolj v Novi vasi na Blokah, kjer so med 4.00 in 4.30 namerili –21,1 stopinje Celzija. Čez dan bo od –2 do 3 stopinje nad ničlo, na Primorskem kakšna stopinja več, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Podobno kot v četrtek se je tudi tokrat temperatura po večjem delu države spustila krepko pod –10 stopinj Celzija. V spodnji tabeli si lahko ogledate, kje v Sloveniji je bilo najbolj mrzlo.

Dan bo oblačen, občasno bo še nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Podobno vreme bo tudi v torek, ko bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, možna bo tudi kakšna kaplja dežja. Več jasnine bo v vzhodni in severni Sloveniji. V torek bo topleje, najnižje jutranje temperature bodo od –7 do 1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne v severni Sloveniji od 2 do 5, drugod od 5 do 11 stopinj Celzija.

Oblačno vreme se bo nadaljevalo do konca tedna. Razmeroma toplo bo, napovedujejo na Arsu.