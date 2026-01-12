Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
8.08

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
ARSO vremenska napoved vreme

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 8.08

52 minut

Ni še konec: nizke temperature bodo še vztrajale

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Sneg Ljubljana | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Če ste mislili, da je nizkih temperatur konec, ste se zmotili. Tudi danes zjutraj nas je zeblo, najbolj v Novi vasi na Blokah, kjer so med 4.00 in 4.30 namerili –21,1 stopinje Celzija. Čez dan bo od –2 do 3 stopinje nad ničlo, na Primorskem kakšna stopinja več, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Podobno kot v četrtek se je tudi tokrat temperatura po večjem delu države spustila krepko pod –10 stopinj Celzija. V spodnji tabeli si lahko ogledate, kje v Sloveniji je bilo najbolj mrzlo. 

Dan bo oblačen, občasno bo še nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Podobno vreme bo tudi v torek, ko bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, možna bo tudi kakšna kaplja dežja. Več jasnine bo v vzhodni in severni Sloveniji. V torek bo topleje, najnižje jutranje temperature bodo od –7 do 1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne v severni Sloveniji od 2 do 5, drugod od 5 do 11 stopinj Celzija. 

Oblačno vreme se bo nadaljevalo do konca tedna. Razmeroma toplo bo, napovedujejo na Arsu. 

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
ARSO vremenska napoved vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.