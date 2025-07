Inflacija julija dobila pospešek

Cene življenjskih potrebščin so se julija v medletni primerjavi dvignile za 2,8 odstotka, kar je bilo 0,6 odstotne točke več kot junija in 1,5 odstotne točke več kot lanskega julija. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,5-odstotna. K letni inflaciji so največ prispevale cene hrane in storitev, je objavil statistični urad.