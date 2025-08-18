Ekonomisti po vsem svetu pričakujejo, da bo inflacija ostala na visokih ravneh. Tako kaže zadnja anketa, ki jo četrtletno izvaja inštitut za gospodarske raziskave Ifo iz Münchna. Za leto 2025 napovedujejo povprečno svetovno stopnjo rasti cen višini 4,0 odstotka, kar je podobno pričakovanjem iz prejšnjega četrtletja.

Leta 2026 naj bi se povprečna svetovna stopnja inflacije znižala zgolj za 0,1 odstotne točke na 3,9 odstotka, kaže danes objavljena anketa inštituta Ifo. Na visokih ravneh naj bi ostala tudi na dolgi rok, za leto 2028 so namreč anketirani napovedali rast cen življenjskih potrebščin za 3,7 odstotka na svetovni ravni.

"Inflacijska pričakovanja so se stabilizirala na visoki ravni – tako kratkoročno kot tudi z vidika prihodnjih let," je komentiral analitik pri Ifo Philipp Heil.

Vpliv ameriških carin

Kot je dodal, so ključni spodbujevalec inflacije po mnenju sodelujočih v anketi trenutni trgovinski konflikti in uvozne carine.

Razlike med regijami po svetu ostajajo precejšnje. Medtem ko so pričakovanja za zahodno Evropo, ki se za leto 2025 gibljejo pri 1,8 odstotka, celo pod ciljem dvoodstotne inflacije Evropske centralne banke, so za vzhodno Evropo in azijske države bistveno višja. V državah vzhodne Evrope naj bi bila letos rast cen 7,6-odstotna in naj se ne bi spustila tudi prihodnje leto pod sedem odstotkov.

Za ZDA ekonomisti pričakujejo, da se bo inflacija z letošnjih 3,0 odstotka prihodnje leto zvišala na 3,7 odstotka. Najpogosteje so kot razlog za to navedli dogajanje glede uvoznih carin, ki jih je uvedla ameriška vlada.

Najhuje bo v Afriki

Najvišje stopnje inflacije anketirani pričakujejo v več delih Afrike, ponekod bo presegla 20 odstotkov.

Pričakovanja za Nemčijo ostajajo v naslednjih nekaj letih stabilna, in sicer pri 2,4 odstotka za leto 2025 in 2,3 odstotka za leti 2026 in 2028.

V anketi, ki jo je Ifo izvedel med 17. junijem in 1. julijem, je sodelovalo 1.340 ekonomistov iz 121 držav.