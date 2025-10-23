Vance zatrjuje: Izrael si ne bo priključil Zahodnega brega

Izrael si ne bo priključil Zahodnega brega, je danes ob zaključku večdnevnega obiska v Izraelu dejal podpredsednik ZDA JD Vance, potem ko so poslanci kneseta na sredinem prvem od štirih glasovanj podprli predlog zakona o tem. Da ZDA tega ne podpirajo, je pred vkrcanjem na letalo za Izrael poudaril tudi državni sekretar Marco Rubio. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je prvič od začetka veljavnosti premirja med Izraelom in Palestino na varno pripeljala hudo bolne in ranjene otroke iz Gaze.

Pregled dneva:



15.30 WHO iz Gaze evakuiral 41 otrok

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je prvič od začetka veljavnosti premirja med Izraelom in Palestino na varno pripeljala hudo bolne in ranjene otroke iz Gaze. Po navedbah generalnega direktorja WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa so iz Gaze evakuirali 41 otrok.

Generalni direktor Ghebreyesus je v sredo zvečer na družbenem omrežju X sporočil, da so iz Gaze odpeljali 41 otrok v družbi 145 spremljevalcev.

"Približno 15 tisoč pacientov še vedno čaka na odobritev za zdravstveno oskrbo zunaj Gaze. Še naprej naprošamo države, naj pokažejo solidarnost in odprejo vse poti za pospešitev medicinske evakuacije," je v objavi še zapisal Tedros.

Tiskovni predstavnik WHO je pojasnil, da so vsi pacienti, ki so jih evakuirali in jih bodo zdravili, otroci, zaradi "operativnih pomislekov" pa ni navedel, v katerih državah se bodo zdravili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za medicinske prevoze in evakuacije so sicer potrebna dovoljenja izraelskih oblasti, ki še vedno nadzorujejo dostop do Gaze. Nedavno premirje v Gazi je začelo veljati 10. oktobra, čeprav sta od takrat obe strani poročali o občasnih kršitvah premirja.

15.25 Vance: Izrael si ne bo priključil Zahodnega brega

"Izrael si Zahodnega brega ne bo priključil," je bil jasen Vance, pri čemer je poudaril, da je taka politika administracije predsednika Donalda Trumpa. "Če je šlo za politični trik, je bil to zelo neumen politični trik, ki ga osebno jemljem kot žalitev," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dodal podpredsednik najpomembnejše zaveznice Izraela.

Da Washington priključitve tega palestinskega ozemlja ne podpira, je pred vkrcanjem na letalo za Izrael poudaril tudi državni sekretar Rubio, ki se je ob tem prav tako skliceval na Trumpa. "Mislim, da je predsednik jasno povedal, da tega trenutno ne moremo podpreti," je dejal Rubio in opozoril, da koraki Izraela k priključitvi Zahodnega brega ogrožajo mirovni dogovor v Gazi.

Po poročanju izraelskih medijev je sicer izraelski premier Benjamin Netanjahu poslance svoje konservativne stranke Likud pozval, naj o omenjeni zakonodaji ne glasujejo. Stranka je v izjavi glasovanje označila za provokacijo opozicije, namenjeno škodovanju odnosom z ZDA.

Kljub temu so poslanci v 120-članskem parlamentu, vključno s člani nekaterih strank Netanjahujeve koalicije, na glasovanju potrdili nadaljnje odločanje o dveh predlogih, povezanih z aneksijo območja, ki ga Izrael zaseda vse od leta 1967, tamkajšnje palestinsko prebivalstvo pa je redna tarča nasilja tako izraelskih sil kot izraelskih naseljencev.