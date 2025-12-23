Američani izvedli še en smrtonosen napad #video

Ameriška vojska je na vzhodu Tihega ocena izvedla še en napad na plovilo, osumljeno tihotapljenja prepovedanih drog. V napadu je ena oseba izgubila življenje, je za CNN potrdilo južno poveljstvo ameriških oboroženih sil.

"22. decembra je operativna skupina Southern Spear po navodilih obrambnega ministra Peta Hegsetha izvedla smrtonosni vojaški napad na plovilo, ki ga v mednarodnih vodah upravljajo teroristične organizacije," je na družbenem omrežju X objavilo južno poveljstvo ameriških oboroženih sil.

Dodali so, da je v napadu ena oseba na plovilu izgubila življenje, medtem ko nihče od pripadnikov ameriških vojaških sil ni bil poškodovan.

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025

Južno poveljstvo že več mesecev napada in uničuje čolne tako v Karibih kot tudi v Tihem oceanu. Plovila, osumljena prevažanja mamil, naj bi upravljale skupine, ki jih je predsednik ZDA Donald Trump uvrstil na seznam mednarodnih terorističnih organizacij. V napadih je bilo do zdaj ubitih najmanj sto ljudi. Trump je večkrat omenil tudi možnost kopenskih operacij.

Napade spremlja obsežna krepitev vojaške navzočnosti ZDA v Karibskem morju, kjer imajo trenutno nameščenih 11 vojaških ladij, vključno z največjo letalonosilko USS Gerald R. Ford.

Trump je pred časom ukazal tudi blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki plujejo v državo in iz. Ta mesec so ameriške sile ob obali Venezuele prestregle dva tankerja, tretjega pa preganjajo. Na ponedeljkovi novinarski konferenci je Trump napovedal, da bodo ZDA obdržale tankerje, zasežene ob venezuelski obali, in tudi nafto, ki da bi jo lahko uporabili za strateške rezerve, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Trump venezuelskemu predsedniku Maduru svetoval odstop

Medtem ko Trump vztraja, da je cilj napadov boj proti tihotapljenju drog, venezuelski predsednik Nicolas Maduro domneva, da je v ozadju želja po menjavi oblasti v Caracasu.

Trump je v ponedeljek izjavil, da bi bilo za Maduro pametno, če bi odstopil. V odgovoru na vprašanje, ali so dejanja Washingtona namenjena temu, da bi venezuelskega predsednika Madura prisilili k odstopu, odvrnil, da je to odvisno od Madura samega. "To je odvisno od njega (...). Mislim, da bi bilo pametno, če bi to storil," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in venezuelskemu kolegu zagrozil s posledicami, če se bo "delal pogumnega".

Maduro je medtem ameriškemu predsedniku v odzivu svetoval, naj se namesto grožnjam Caracasu posveti gospodarskim in družbenim problemom v ZDA.