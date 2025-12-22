Vdova pokojnega ameriškega desničarskega aktivista Charlieja Kirka Erika Kirk je v nedeljo ob zaključku kongresa konservativnega gibanja Turning Point USA izrazila podporo podpredsedniku ZDA JD Vanceu za prevzem političnega nasledstva predsednika Donalda Trumpa, poročajo ameriški mediji.

Trump se še ni izrekel glede tega, koga bo podprl za naslednjega republikanskega predsedniškega kandidata, ko mu čez tri leta poteče drugi mandat. Javnost pogosto zbada z izjavami, da se bo sam še tretjič podal v boj za najvišji položaj v državi, čeprav ustava določa, da lahko posameznik to funkcijo opravlja le dva mandata po štiri leta.

Nedavno na novinarsko vprašanje na to temo ni neposredno odgovoril. Možnosti je pripisal tudi državnemu sekretarju Marcu Rubiu, ki pa je potem javno podprl Vancea.

Foto: Reuters

Razkol znotraj gibanja Turning Point USA

Erika Kirk je medtem prevzela politično gibanje pokojnega moža, ki združuje predvsem mlade konservativce, na kongresu v Phoenixu konec tedna pa so prišli do izraza prepiri in razkoli v njem.

Soustanovitelj konservativnega medija Daily Wire Ben Shapiro je na primer napadel ustvarjalko teorij zarote Candace Owens, ki je na kongres niso povabili, češ da v medijskem prostoru že leta bruha neumnosti, navaja televizija ABC.

Napadel je tako tiste, ki Owens niso hoteli obsoditi, kot tudi odločitev nekdanjega voditelja CNN in televizije Fox Tuckerja Carlsona, da v svojem podkastu gosti antisemita Nicka Fuentesa. Ta je bil sicer pred lanskimi volitvami tudi Trumpov gost na Floridi.

Nekdanji Trumpov svetovalec Steve Bannon je nato napadel Shapira, češ da je kot napredujoči rak, Owens pa ga je označila za škrata.

Vance: V ZDA se ti več ni treba opravičevati, če si bel

Vance je v nedeljo zatrdil, da mora biti konservativno gibanje odprto za vse, ki imajo radi Ameriko, a je tudi obsodil antisemitizem. Carlson je podprl Vancea kot očitnega naslednika Trumpa, tiskovni predstavnik Turning Point USA Andrew Kolvet pa je izjavil, da so nesoglasja zdrava, ker da niso komunisti.

"Ni nam pomembno, ali ste beli ali črni, bogati ali revni, mladi ali stari, s podeželja ali iz mesta, kontroverzni ali malo dolgočasni ali nekje vmes," je dejal Vance in naštel dosežke Trumpove vlade na področju varovanja meje, gospodarstva in odprave politik raznolikosti, enakosti in vključevanja.

"V ZDA se ti več ni treba opravičevati, če si bel," je dejal in zagotovil, da bodo ZDA ostale krščanska država.

Njegova žena je sicer hindujske vere, v zadnjem času pa se ameriški podpredsednik sooča z ugibanji kritikov, da se je njuna ljubezen ohladila in da tolažbo iščeta skupaj z Eriko Kirk.

Politični sovražnik številka ena je guverner Kalifornije

Na kongresu so se vnele tudi razprave o tem, ali je neomajna ameriška podpora Izraelu upravičena in v skladu s Trumpovo agendo Najprej Amerika. Carlson je ob tem ostro kritiziral smrti palestinskih civilistov v Gazi.

Kljub razprtijam so bili udeleženci enotni glede tega, da je politični sovražnik številka ena trenutno guverner Kalifornije Gavin Newsom, ki si ustvarja bazo za demokratsko predsedniško kandidaturo leta 2028.

"Zdi se, da bodo nominirali kalifornijskega liberalca, ki je odgovoren za redne izpade električne energije, odprte meje in nenadzorovane nasilne tolpe. Odločajo le še o tem, ali bo to Newsom ali Kamala Harris," je dejal Vance.