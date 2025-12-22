Koristneje bi bilo, da bi minister za delo Luka Mesec predlog za dvig minimalne plače na tisoč evrov neto naprej predstavil ne le koaliciji, ampak predvsem socialnim partnerjem, meni premier Robert Golob. "Jaz sem bil sicer obveščen in sem mu ta korak odsvetoval," je komentiral dejstvo, da je Mesec predlog najprej predstavil javnosti.

Golob pričakuje, da se bodo o Meščevem predlogu za dvig minimalne plače za 113 evrov na tisoč evrov najprej pogovorili socialni partnerji.

"Če bi se moral sam odločati o tej zadevi, bi raje kot posamične ukrepe – in trenutno je to posamičen ukrep, ki je prepuščen dnevni politiki – poskušal najti formulo, s katero bi minimalno plačo povezal na primer z življenjskimi stroški ali pa s pragom tveganja revščine. To bi nato uredil sistemsko," je na današnji novinarski konferenci o predlogu zakona o skladnem regionalnem razvoju v Ljubljani dejal Golob.

Mesec predlaga tisoč evrov neto plače Foto: STA

Minister Mesec je v četrtek sporočil, da bo koaliciji in socialnim partnerjem predlagal občutno zvišanje minimalne plače za leto 2026, in sicer tako, da bi za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znašala tisoč evrov neto, kar je 113 evrov več kot zdaj. Predlog temelji na novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov, predvideva pa tudi umestitev minimalne plače nad prag tveganja revščine, ki je bil nazadnje ocenjen pri 981 evrih mesečno.

Protestno pismo delodajalcev

Zaradi načina, kako je predlog predstavil, so reprezentativne delodajalske organizacije na Mesca naslovile ostro protestno pismo. Ob tem pričakujejo, da po njihovem neutemeljen in stroškovno močno obremenjujoč predlog nemudoma umakne.

Mesec je v petek ob robu njegove interpelacije v DZ poudaril, da se bodo s socialnimi partnerji o njegovem predlogu pogovorili 16. januarja na seji Ekonomsko-socialnega sveta, ob tem pa je zanikal očitke, da naj bi zaobšel socialni dialog.