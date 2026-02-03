Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Torek,
3. 2. 2026,
22.07

Nikola Vučević Chicago Bulls Boston Celtics Košarkarska tržnica Liga NBA

Torek, 3. 2. 2026, 22.07

52 minut

Košarkarska tržnica, 3. februar

Chicago Bullsi in Boston Celticsi sklenili posel

Nikola Vučević se seli v Boston. Foto Reuters

Nikola Vučević se seli v Boston.

Foto: Reuters

V košarkarski ligi NBA je te dni pestro na tržnici. Številna velika imena se pojavljajo v govoricah o morebitnih prestopih, medtem pa sta kluba Chicago Bulls in Boston Celtics sklenila posel, poroča zmeraj dobro obveščeni novinar medija ESPN Shams Charania.

Chicago Bulls v Boston pošiljajo črnogorskega centra Nikolo Vučevića, v obratno smer pa se seli ameriški branilec Anfernee Simons, poroča Charania.

Zimski prestopni rok se bo končal v četrtek, v igri za odmeven prestop pa je več velikih imen. Tako naj bi James Harden izrazil željo, da zapusti Los Angeles Clipperse, Milwaukee Bucksi pa iščejo pravega kupca za grškega superzvezdnika Giannisa Antetokounmpa. Največkrat se omenjata kluba Golden State Warriors in Miami Heat.

Draymond Green naj bi privolil, da po 14 letih zapusti Golden State Warriorse, na tržnici naj bi bila tudi Anthony Davis (Dallas Mavericks) in Ja Morant (Memphis Grizzlies). Memphis se je enemu od zvezdnikov že odrekel. Jaren Jackson mlajši v kupčiji kar osmih košarkarjev odhaja v Utah Jazz.  

Do četrtka bo še zelo zanimivo.

Nikola Vučević Chicago Bulls Boston Celtics Košarkarska tržnica Liga NBA Liga NBA
