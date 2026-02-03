V košarkarski ligi NBA je te dni pestro na tržnici. Številna velika imena se pojavljajo v govoricah o morebitnih prestopih, medtem pa sta kluba Chicago Bulls in Boston Celtics sklenila posel, poroča zmeraj dobro obveščeni novinar medija ESPN Shams Charania.

Chicago Bulls v Boston pošiljajo črnogorskega centra Nikolo Vučevića, v obratno smer pa se seli ameriški branilec Anfernee Simons, poroča Charania.

Zimski prestopni rok se bo končal v četrtek, v igri za odmeven prestop pa je več velikih imen. Tako naj bi James Harden izrazil željo, da zapusti Los Angeles Clipperse, Milwaukee Bucksi pa iščejo pravega kupca za grškega superzvezdnika Giannisa Antetokounmpa. Največkrat se omenjata kluba Golden State Warriors in Miami Heat.

Draymond Green naj bi privolil, da po 14 letih zapusti Golden State Warriorse, na tržnici naj bi bila tudi Anthony Davis (Dallas Mavericks) in Ja Morant (Memphis Grizzlies). Memphis se je enemu od zvezdnikov že odrekel. Jaren Jackson mlajši v kupčiji kar osmih košarkarjev odhaja v Utah Jazz.

Do četrtka bo še zelo zanimivo.