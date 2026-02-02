Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
22.00

Liga NBA, 2. februar

Tekmeci Lakersov za kočnico na lahki nalogi

Anthony Edwards Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards in soigralci iz Minnesota Timberwolvesov imajo dve zmagi več od Lakersov. | Foto Guliverimage

Anthony Edwards in soigralci iz Minnesota Timberwolvesov imajo dve zmagi več od Lakersov.

Foto: Guliverimage

V ligi NBA so v ponedeljek zvečer na sporedu tri tekme, igrata tudi dve ekipi, ki sta z Los Angeles Lakersi v igri za prvih šest mest v zahodni konferenci, ki vodijo neposredno v končnico. Houston Rockets (30 zmag in 17 porazov) igrajo proti Indiana Pacersom (13-36), Minnesota Timberwolves (31-19) pa proti Memphis Grizzliesom (18-29).

Los Angeles Lakers so trenutno šesti, imajo 29 zmag in 19 porazov. Luko Dončića in soigralce naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko gostujejo pri Brooklyn Netsih.

 Liga NBA, 2. februar:

Lestvici

