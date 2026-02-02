Tekmeci Lakersov za kočnico na lahki nalogi

V ligi NBA so v ponedeljek zvečer na sporedu tri tekme, igrata tudi dve ekipi, ki sta z Los Angeles Lakersi v igri za prvih šest mest v zahodni konferenci, ki vodijo neposredno v končnico. Houston Rockets (30 zmag in 17 porazov) igrajo proti Indiana Pacersom (13-36), Minnesota Timberwolves (31-19) pa proti Memphis Grizzliesom (18-29).