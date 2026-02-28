Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
28. 2. 2026,
6.30

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Memphis Grizzlies Cooper Flagg Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA

Sobota, 28. 2. 2026, 6.30

7 minut

Liga NBA, 26. februar

Kandidati za prvaka igrali podaljšek, Dallas pa niza poraze

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Daniel Gafford Dallas Mavericks | Daniel Gafford in soigralci iz Dallasa niso premagali niti Memphisa. | Foto Reuters

Daniel Gafford in soigralci iz Dallasa niso premagali niti Memphisa.

Foto: Reuters

Petkov večer v košarkarski ligi NBA je prinesel dvoboja ekip, ki ciljajo na šampionski prstan: Detroit Pistons so za 44. zmago v sezoni s 122:119 premagali Cleveland Cavaliers (37 zmag), Oklahoma CIty Thunder (46 zmag) pa Denver Nuggets (33 zmag) s 127:121. Obe tekmi sta bili odločeni šele v podaljšku. Dallas Mavericks so doživeli sedmi zaporedni poraz v domači dvorani. Premagali niso niti tekmeca, ki je imel enako število zmag. Memphis Grizzlies so bili boljši s 124:105.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers : Phoenix Suns
Sportal 41 točk Dončića in trojka v zadnji sekundi: nov boleč udarec za Lakerse #video

Cam Spencer je dal s klopi 25 točk, Olivier-Maxence Prosper pa je tekmo v Dallasu končal s 16 točkami in 10 skoki. Memphis Grizzlies so tako za svojo 22. zmago v sezoni s 124:105 premagali Dallas Mavericks, ki ostajajo pri 21 zmagah in 38 porazih. Obe ekipi nimata več pravih možnosti za končnico. Memphis je izgubil sedem od prejšnjih osem tekem in bil brez nekaj ključnih košarkarjev. Ja Morant ni igral na 16. zaporedni tekmi (komolec), manjkala sta tudi Zach Edey (gleženj) in Cedric Coward (koleno). Pri Dallasu je šesto tekmo zapored izpustil mladi Cooper Flagg (stopalo). S 16 točkami in osmimi skoki je bil najboljši posameznik nekdanje ekipe Luke Dončića Brandon Williams.

Jalen Duren je dosegel dvojnega dvojčka. | Foto: Reuters Jalen Duren je dosegel dvojnega dvojčka. Foto: Reuters Detroit Pistons so na dvoboju prvega in četrtega v vzhodni konferenci po podaljšku s 122:119 premagali Cleveland Cavaliers. S 33 točkami in 16 skoki je bil prvi igralec tekme Jalen Duren. Cade Cunningham je dal 25 točk in imel še 10 skokov in sedem asistenc. Cleveland je sicer še dve minuti in 44 sekund do konca rednega dela tekme vodil za devet točk, a je Detroit z delnim izidom 16-7 prišel do podaljška. Lahko bi gledali celo dva, a je Evan Mobley ob zovu sirene zgrešil trojko za izenačenje na 122:122. Pri Cavaliersih je bil z 22 točkami in devetimi skoki najboljši posameznik Jarrett Allen.

Ekipi se bosta znova pomerili v torek v Clevelandu. Na tokratni v Detroitu se je zgodila precej nenavadna reč. Sredi tekme sirena, ki je oznanila konec minute odmora, ni nehala piskati. Šele po 18 minutah so jo uspeli ugasniti oziroma popraviti semafor.

Tudi na soočenju prve in četrte ekipe zahodne konference je zmagala vodilna in prav tako po podaljšku. Oklahoma City Thunder je za že 46. zmago (ima le 15 porazov) Denver Nuggetse premagala s 127:121.  S 36 točkami je bil prvi strelec Oklahome Shai Gilgeous-Alexander, ki po lažji poškodbi znova igra. Prvi zvezdnik Denverja Nikola Jokić je dal zanj skromnih 23 točk, zgrešil je osem od desetih metov za tri točke. Je dal pa Jamal Murray kar 39 točk.

Los Angeles Lakers bodo v noči na nedeljo gostovali v San Franciscu pri Golden State arriors.

Liga NBA, 27. februar:

Lestvici

Luka Dončić Los Angeles Lakers
Sportal Dončić z nasmeškom: Ste presenečeni, da tokrat nisem bil jaz, kajne?
Cunningham Wembanyama
Sportal Vroči Teksašani ohladili agresivni Detroit, katastrofalen strelski večer Cunninghama #video
Nikola Jokić
Sportal Najboljši košarkarji lige NBA v godlji, v težavah tudi Luka Dončić
Luka Dončić
Sportal Še en boleč udarec za Lakerse
Oklahoma City Thunder : Detroit Pistons, Jalen Duren
Sportal Oslabljeni prvaki praznih rok na derbiju, Dončićevi dobili pomoč
Memphis Grizzlies Cooper Flagg Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.