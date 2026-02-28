Kandidati za prvaka igrali podaljšek, Dallas pa niza poraze

Petkov večer v košarkarski ligi NBA je prinesel dvoboja ekip, ki ciljajo na šampionski prstan: Detroit Pistons so za 44. zmago v sezoni s 122:119 premagali Cleveland Cavaliers (37 zmag), Oklahoma CIty Thunder (46 zmag) pa Denver Nuggets (33 zmag) s 127:121. Obe tekmi sta bili odločeni šele v podaljšku. Dallas Mavericks so doživeli sedmi zaporedni poraz v domači dvorani. Premagali niso niti tekmeca, ki je imel enako število zmag. Memphis Grizzlies so bili boljši s 124:105.

Cam Spencer je dal s klopi 25 točk, Olivier-Maxence Prosper pa je tekmo v Dallasu končal s 16 točkami in 10 skoki. Memphis Grizzlies so tako za svojo 22. zmago v sezoni s 124:105 premagali Dallas Mavericks, ki ostajajo pri 21 zmagah in 38 porazih. Obe ekipi nimata več pravih možnosti za končnico. Memphis je izgubil sedem od prejšnjih osem tekem in bil brez nekaj ključnih košarkarjev. Ja Morant ni igral na 16. zaporedni tekmi (komolec), manjkala sta tudi Zach Edey (gleženj) in Cedric Coward (koleno). Pri Dallasu je šesto tekmo zapored izpustil mladi Cooper Flagg (stopalo). S 16 točkami in osmimi skoki je bil najboljši posameznik nekdanje ekipe Luke Dončića Brandon Williams.

Jalen Duren je dosegel dvojnega dvojčka. Foto: Reuters Detroit Pistons so na dvoboju prvega in četrtega v vzhodni konferenci po podaljšku s 122:119 premagali Cleveland Cavaliers. S 33 točkami in 16 skoki je bil prvi igralec tekme Jalen Duren. Cade Cunningham je dal 25 točk in imel še 10 skokov in sedem asistenc. Cleveland je sicer še dve minuti in 44 sekund do konca rednega dela tekme vodil za devet točk, a je Detroit z delnim izidom 16-7 prišel do podaljška. Lahko bi gledali celo dva, a je Evan Mobley ob zovu sirene zgrešil trojko za izenačenje na 122:122. Pri Cavaliersih je bil z 22 točkami in devetimi skoki najboljši posameznik Jarrett Allen.

Ekipi se bosta znova pomerili v torek v Clevelandu. Na tokratni v Detroitu se je zgodila precej nenavadna reč. Sredi tekme sirena, ki je oznanila konec minute odmora, ni nehala piskati. Šele po 18 minutah so jo uspeli ugasniti oziroma popraviti semafor.

Tudi na soočenju prve in četrte ekipe zahodne konference je zmagala vodilna in prav tako po podaljšku. Oklahoma City Thunder je za že 46. zmago (ima le 15 porazov) Denver Nuggetse premagala s 127:121. S 36 točkami je bil prvi strelec Oklahome Shai Gilgeous-Alexander, ki po lažji poškodbi znova igra. Prvi zvezdnik Denverja Nikola Jokić je dal zanj skromnih 23 točk, zgrešil je osem od desetih metov za tri točke. Je dal pa Jamal Murray kar 39 točk.

Los Angeles Lakers bodo v noči na nedeljo gostovali v San Franciscu pri Golden State arriors.

Liga NBA, 27. februar:

Lestvici