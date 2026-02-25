Imate delnice Vzajemne? Če ne ukrepate, odločitev čez dve leti ne bo več vaša.

Vzajemna bo 4. marca vstopila na borzo. A številni delničarji se še vedno sprašujejo: kaj to pomeni zame? Delnice niso več le podatek v evidenci. Postale so vrednostni papir, o katerem je treba sprejeti odločitev. In ta odločitev ni nujno le finančna, lahko je tudi družinska.

Delnice Vzajemne so bile 1. 10. 2025 izdane pri Centralno klirinško depotni družbi (KDD) in so pripravljene na trgovanje po uvrstitvi na borzo. To pomeni, da jih lahko: prevzamete na svoj trgovalni račun,

z njimi upravljate,

ali jih prenesete na družinskega člana.

A tukaj se začnejo vprašanja. Ali potrebujem trgovalni račun? Kaj če ga še nimam? Kaj se zgodi, če delnic ne prevzamem? Ali jih lahko podarim sinu ali vnukinji? Če si ta vprašanja postavljate tudi vi, niste izjema.

Dve leti časa, potem odločitev ni več vaša

Delnice lahko prevzamete v dveh letih po uvrstitvi na borzo. Če jih v tem obdobju ne prevzamete, preidejo v last Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d.

Če že imate trgovalni račun pri banki ali borznoposredniški hiši (BPH), prevzem delnic Vzajemne uredite neposredno pri vašem ponudniku trgovalnega računa. Če ga še nimate, ga je treba odpreti pri eni od bank ali borznoposredniških hiš.

Foto: Shutterstock

Toda za mnoge delničarje je še zanimivejša druga možnost.

Prenos delnic: ko odločitev postane osebna

Delnice lahko prenesete na družinskega člana. Ne kot simbolično gesto. Ampak kot dejanski prenos pravice do vseh svojih delnic.

Izjava volje o prenosu pravice do delnic Vzajemne zdravstvene zavarovalnice , s katero upravičenec pravico do vseh svojih delnic prenese na izbranega družinskega člana. Po zakonu se za družinske člane štejejo starši, zakonec ali zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, vnuki, pravnuki, bratje ali sestre ter nečaki. Prenos se izvede na podlagi, s katero upravičenec pravico do vseh svojih delnic prenese na izbranega družinskega člana.

Kako poteka prenos?

Postopek je jasno določen, vendar zahteva osebno ureditev. Izjavo o prenosu je mogoče izpolniti elektronsko ali ročno, jo natisniti, lastnoročno jo podpišeta upravičenec in prejemnik delnic. Nato mora upravičenec izjavo osebno prinesti v poslovalnico Vzajemne.

Tam svetovalec opravi identifikacijo z vpogledom v osebni dokument, izjavo opremi z identifikacijsko kodo in poskrbi za nadaljnje evidentiranje. Tudi če je izjava overjena pri notarju ali upravni enoti, je obisk poslovalnice obvezen.

Foto: Shutterstock

Če se odločite za prevzem delnic na svoj trgovalni račun, je treba račun odpreti pri banki ali borznoposredniški hiši (če ga še nimate). Pomembno je vedeti, da je rok za prevzem omejen na dve leti po uvrstitvi na borzo, po tem obdobju delnice preidejo v last Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d.

Zakaj je osebni pogovor najlažja pot do odločitve

Čeprav so postopki zapisani jasno, so vprašanja delničarjev pogosto zelo konkretna in osebna. Vsaka družinska situacija je drugačna, prav tako načrti glede upravljanja ali prenosa premoženja.

Zato je osebni posvet v poslovalnici pogosto najbolj učinkovit način, da dobite jasne odgovore, brez negotovosti in napačnih korakov. Svetovalci vam lahko razložijo možnosti, pojasnijo potek prenosa ter pomagajo pri pravilni oddaji dokumentacije.