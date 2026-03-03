Začenja se boj za preostali četrtfinalni vstopnici

Odbojkarice so končale redni del državnega prvenstva, že danes pa se začenjajo prvi izločilni dvoboji. V osmini finala se bosta pomerili ekipi Formisa in OD Krim, v sredo pa bosta prvo tekmo za napredovanje odigrali še zasedbi SIP Šempetra in Visit Braslovč. Četrtfinalno vstopnico si bosta priigrali ekipi, ki bosta prvi dosegli dve zmagi.

Najboljše izhodišče pred končnico so si zagotovile aktualne pokalne prvakinje, odbojkarice OTP banke Branik, ki so s 53 točkami zasedle vrh lestvice in si pred najbližjimi zasledovalkami, odbojkaricami novogoriškega GEN-I Volleyja, zagotovile štiri točke prednosti.

Na tretjem mestu je redni del končal Calcit Volley, četrto mesto pa so si z enajstimi zmagami in desetimi porazi priborile Koprčanke. Peto mesto na lestvici zaseda ekipa AFM Volley s 34 točkami, šesto pa odbojkarice Ankarana, ki so jih zbrale 21.

Mariborčanke so redni del končale na prvem mestu. Foto: Jure Banfi

Vseh šest omenjenih ekip si je neposredno zagotovilo uvrstitev v četrtfinale državnega prvenstva, ekipi SIP Šempetra in Formisa, ki sta redni del končali na sedmem oziroma osmem mestu, pa se bosta za preboj med najboljših osem borili v osmini finala.

V izločilne boje osmine finala sta se uvrstili tudi najboljši ekipi 1. B državne lige. Vrh lestvice je z le enim porazom in dvajsetimi zmagami osvojil OD Krim, kot drugouvrščena ekipa pa si je mesto v prvoligaški končnici priigrala še zasedba Visit Braslovče.

Prva tekma osmine finala bo na sporedu ob 20.30, ko se bosta srečala Formis in OD Krim, v sredo pa sledi še dvoboj med SIP Šempetrom in Visit Braslovčami. V četrtfinale se bosta uvrstili ekipi, ki bosta prvi dosegli dve zmagi na medsebojnih obračunih. Povratni tekmi bosta odigrani v soboto, morebitna tretja odločilna tekma pa je predvidena za 11. marec.

Šempetranke so redni del končale na sedmem mestu, v boju za četrtfinale jih čakajo Braslovčanke. Foto: Aleš Oblak

Začetek četrtfinala sredi marca

Najboljših osem ekip bo prvi krog četrtfinala prve odbojkarske lige odigralo 14. marca, pari pa bodo določeni po sistemu najvišjeuvrščena proti najnižjeuvrščeni ekipi na lestvici po rednem delu. SIP Šempeter in Visit Braslovče se tako borita za sedmo mesto na razpredelnici, o osmouvrščeni ekipi pa bodo odločale tekme med Formisom in OD Krim.

Spremenjen format

V prihodnji sezoni bo najmočnejša državna liga potekala po prenovljenem tekmovalnem sistemu in po novem nosila ime Superliga. V njej bodo nastopile vse dosedanje ekipe 1. A Sportklub lige za ženske, deseterico pa bosta dopolnila OD Krim in Visit Braslovče, ki sta si z uvrstitvijo na prvo in drugo mesto v 1. B DOL v letošnji sezoni zagotovila napredovanje med elito za sezono 2026/27, so še zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.