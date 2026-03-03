Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
3. 3. 2026,
8.16

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
SIP Šempeter OTP Banka Branik Calcit Volley 1 DOL

Torek, 3. 3. 2026, 8.16

1 ura, 15 minut

Osmina finala odbojkarskega državnega prvenstva

Začenja se boj za preostali četrtfinalni vstopnici

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
odbojka | Odbojkarice Formisa se bodo za četrtfinalno vstopnico pomerile s krimovkami. | Foto Aleš Oblak

Odbojkarice Formisa se bodo za četrtfinalno vstopnico pomerile s krimovkami.

Foto: Aleš Oblak

Odbojkarice so končale redni del državnega prvenstva, že danes pa se začenjajo prvi izločilni dvoboji. V osmini finala se bosta pomerili ekipi Formisa in OD Krim, v sredo pa bosta prvo tekmo za napredovanje odigrali še zasedbi SIP Šempetra in Visit Braslovč. Četrtfinalno vstopnico si bosta priigrali ekipi, ki bosta prvi dosegli dve zmagi.

Calcit Volley
Sportal Odbojkarji obtičali: Vsi se obnašajo, kot da se nič ne dogaja

Najboljše izhodišče pred končnico so si zagotovile aktualne pokalne prvakinje, odbojkarice OTP banke Branik, ki so s 53 točkami zasedle vrh lestvice in si pred najbližjimi zasledovalkami, odbojkaricami novogoriškega GEN-I Volleyja, zagotovile štiri točke prednosti.

Na tretjem mestu je redni del končal Calcit Volley, četrto mesto pa so si z enajstimi zmagami in desetimi porazi priborile Koprčanke. Peto mesto na lestvici zaseda ekipa AFM Volley s 34 točkami, šesto pa odbojkarice Ankarana, ki so jih zbrale 21.

Mariborčanke so redni del končale na prvem mestu. | Foto: Jure Banfi Mariborčanke so redni del končale na prvem mestu. Foto: Jure Banfi

Vseh šest omenjenih ekip si je neposredno zagotovilo uvrstitev v četrtfinale državnega prvenstva, ekipi SIP Šempetra in Formisa, ki sta redni del končali na sedmem oziroma osmem mestu, pa se bosta za preboj med najboljših osem borili v osmini finala.

V izločilne boje osmine finala sta se uvrstili tudi najboljši ekipi 1. B državne lige. Vrh lestvice je z le enim porazom in dvajsetimi zmagami osvojil OD Krim, kot drugouvrščena ekipa pa si je mesto v prvoligaški končnici priigrala še zasedba Visit Braslovče.

Prva tekma osmine finala bo na sporedu ob 20.30, ko se bosta srečala Formis in OD Krim, v sredo pa sledi še dvoboj med SIP Šempetrom in Visit Braslovčami. V četrtfinale se bosta uvrstili ekipi, ki bosta prvi dosegli dve zmagi na medsebojnih obračunih. Povratni tekmi bosta odigrani v soboto, morebitna tretja odločilna tekma pa je predvidena za 11. marec.

Šempetranke so redni del končale na sedmem mestu, v boju za četrtfinale jih čakajo Braslovčanke. | Foto: Aleš Oblak Šempetranke so redni del končale na sedmem mestu, v boju za četrtfinale jih čakajo Braslovčanke. Foto: Aleš Oblak

Začetek četrtfinala sredi marca

Najboljših osem ekip bo prvi krog četrtfinala prve odbojkarske lige odigralo 14. marca, pari pa bodo določeni po sistemu najvišjeuvrščena proti najnižjeuvrščeni ekipi na lestvici po rednem delu. SIP Šempeter in Visit Braslovče se tako borita za sedmo mesto na razpredelnici, o osmouvrščeni ekipi pa bodo odločale tekme med Formisom in OD Krim.

Spremenjen format

V prihodnji sezoni bo najmočnejša državna liga potekala po prenovljenem tekmovalnem sistemu in po novem nosila ime Superliga. V njej bodo nastopile vse dosedanje ekipe 1. A Sportklub lige za ženske, deseterico pa bosta dopolnila OD Krim in Visit Braslovče, ki sta si z uvrstitvijo na prvo in drugo mesto v 1. B DOL v letošnji sezoni zagotovila napredovanje med elito za sezono 2026/27, so še zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

1. DOL, ženske, osmina finala, prvi tekmi

Torek, 3. marec
Sreda, 4. marec
 
OTP banka Branik : GEN-I Volley
Sportal Novogoričankam derbi za prestiž in dodatno samozavest
ACH Volley
Sportal ACH Volley stoodstoten
Alpacem Kanal : Fenerbahče
Sportal Kanalci zanesljivo prek Fužinarja, Pomgrad ugnal Krko in jo prehitel
SIP Šempeter OTP Banka Branik Calcit Volley 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.