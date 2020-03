... leta1995 je je nekdanji slovenski košarkar na na dnevu slovenske košarke v tekmovanju v zabijanju poskrbel za nepozaben dogodek. Milič je takrat prek avtomobila zabijal na koš in v Tivoliju poskrbel za pravo košarkarsko evforijo.

Marko Milič je prvi slovenski košarkar, ki je zaigral v ameriški profesionalni ligi NBA. Leta 1997 so ga kot peti izbor drugega kroga izbrali Philadelphia 76ers. Svojo športno kariero je končal leta 2015.

Leta 1928 je bil odprt štadion Libertadores de America v Avallanedi v Argentini, ki sprejme 52.823 gledalcev. Na njem tekme igra Atletico Independiente.

Leta 1945 so beograjski študenti ustanovili Crveno zvezdo, ki je kasneje leta 1991 osvojila naslov evropskega prvaka, zmagala pa tudi v medcelinskem pokalu.

Leta 1978 je Danilo Popivoda na tekmi Bundeslige zabil gol za Eintracht Braunschweig pri porazu proti HSV v gosteh z 2:4.

Leta 1978 je bil v Belemu v Braziliji zgrajen štadion Mangueirao, ki sprejme 45.007 gledalcev.

Leta 1995 je Manchester United v angleški Premier League pred domačimi navijači z 9:0 premagal Ipswich, kar je rekord leta 1992 ustanovljenega elitne otoškega nogometnega tekmovanja.

Leta 2000 je Zoran Pavlovič zabil gol za zagrebški Dinamo pri prvenstveni zmagi nad Osijekom s 3:1 na Maksimirju. Preostala zadetka sta prispevala Tomo Šokota in Igor Cvitanović.

Leta 2002 je v Beogradu za posledicami srčne kapi v 63. letu starosti umrl legendarni jugoslovanski nogometni igralec in trener Velibor Vasović. Kot eden najboljših nogometašev s področja nekdanje Jugoslavije vseh časov, je v svoji karieri Vasović igral v treh klubih: Partizanu, Crveni zvezdi in znamenitem Ajaxu iz Amsterdama. Vsega skupaj je osvojil 11 šampionskih naslovov in leta 1971, v Ajaxovi majici postal prvi Jugoslovan, ki si je priigral naslov klubskega prvaka Evrope. Vasović je bil tudi prvi tuji kapetan Ajaxa, ki je na - travi kultnega stadiona Wembley - sprejel zmagovalni pokal evropskega prvaka v svoje roké. Po koncu igralske kariere se je uspešno izkazal tudi kot trener. Še posebej v spominu ostajajo dosežki z generacijo Crvene zvezde leta 1990 v pokalu UEFA. Vasović je kot trener osvojil pet naslovov jugoslovanskega prvaka zapored in z obema največjima rivaloma - Partizanom in Zvezdo.

Leta 2006 je Zlatko Dedič zabil gol v Serie B za Cremonese pri zmagi nad Riminijem z 2:1.

Leta 2012 je ukrajinski boksar Vladimir Kličko obranil naslov svetovnega boksarskega prvaka in slavil 60. zmago profesionalne kariere ter 50 zmago z nokavtom. Boljši je bil od Francoza Jeana Mormecka.

Leta 2017 je slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je na predzadnjem smuku svetovnega pokala v južnokorejskem Pjongčangu osvojila tretje mesto s 23 stotinkami sekunde zaostanka za zmagovalko Italijanko Sofio Goggio. Druga je bila Američanka Lindsey Vonn.

Rodili so se...

1951 nekdanji škotski nogometaš Kenny Daglish

1953 nekdanji poljski nogometaš Pawel Janas

1966 nekdanji košarkar Kevin Johnson

1967 nekdanji švicarski Kubilay Türkyilmaz

1969 nekdanji italijanski nogometaš Pierluigi Casiraghi

1974 nekdanji argentinski nogometaš Ariel Ortega

1981 slovenski nogometaš Matjaž Lunder

1982 ameriški nogometaš Landon Donovan

