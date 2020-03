Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2013 je nekdanja slovenska smučarka Tina Maze osvojila drugo smukaško zmago v svoji karieri. Zmagala je v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji. Tista sezona je bila zanjo daleč najuspešnejša, saj je na tekmah svetovnega pokala osvojila enajst zmag.

S to smukaško zmago je Tina Maze postala ena redkih smučark, ki ji je v eni sezoni uspelo zmagati v vseh disciplinah. Pred njo je to uspelo še Petri Kronberger, Janici Kostelić in Marcu Girardelliju.

Zgodilo se je še…

Leta 1962 je legendarni Wilt Chamberlain ne eni tekmi dosegel neverjetnih sto točk.



Leta 1969 je Phil Esposito postal prvi hokejist, ki mu je uspelo zbrati sto točk v eni sezoni.

Leta 2002 je pri vsega 26 letih umrl takratni član italijanskega prvoligaša Chieva Jason Mayele. Za nogometaša iz Konga je bila usodna prometna nesreča v Veroni, ki se je zgodila, potem ko je hotel umrli nogometaš ujeti avtobus, ki je moštvo odpeljal na prvenstveno tekmo proti Parmi. Pred prihodom v Chievo je igral za Cagliari in francoski Chateauroux.

Rodili so se:

1940 - nekdanji škotski nogometaš Billy McNeill

1967 - nekdanji slovaški nogometaš Alekxander Vencel

1970 - nekdanji švicarski nogometaš Ciriaco Sforza

1973 - nekdanji srbski košarkar Dejan Bodiroga

1974 - nekdanji slovenski nogometaš Primož Jeršin

1975 - nekdanji slovenski nogometaš Matija Grlj

1976 - nekdanji slovenski nogometaš Željko Basarić

1979 - nekdanji irski nogometaš Damien Duff

1982 - nemški nogometaš Kevin Kurányi

1982 - švedski hokejist Henrik Lundqvist

1983 - argentinski nogometaš Lisandro Lopez