Avtorji:
Š. L., STA

Sobota,
23. 8. 2025,
7.15

Osveženo pred

45 minut

Dirka po Španiji, 1. etapa (Torino - Novara, 186,1 km)

Vse oči uprte v Vingegaarda, v boj dva Slovenca

Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard je prvi favorit letošnje Vuelte. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard je prvi favorit letošnje Vuelte.

Foto: Guliverimage

Danes se bo v Torinu začela 80. kolesarska dirka po Španiji, na kateri pa ne bo obeh najboljših slovenskih kolesarjev, zmagovalca Toura Tadeja Pogačarja ter branilca lanske zmage na španskih cestah Primoža Rogliča. Na startu bosta dva Slovenca, Domen Novak in Gal Glivar, prvi in izraziti favorit pa je Danec Jonas Vingegaard.

Osemindvajsetletni Vingegaard bo tretjič nastopil na Vuelti, potem ko je na tritedenskih dirkah prav v Španiji debitiral leta 2020, tri leta kasneje pa jo je končal na drugem mestu v popolni prevladi takratne Jumbo-Visme.

Takrat je presenetljivo slavil Američan Sepp Kuss, ki bo tokrat Dančev pomočnik v močni zasedbi Visma-Lease a Bika, tretji pa je bil leta 2023 na svoji zadnji tritedenski dirki za nizozemsko ekipo prav Roglič, sicer s štirimi zmagami na Vuelti sorekorder ob Špancu Robertu Herasu.

Profil prve etape, ki bo namenjena sprinterjem. | Foto: Vuelta Profil prve etape, ki bo namenjena sprinterjem. Foto: Vuelta

Po letu premora se Danec z najboljšimi kartami podaja na Vuelto, glavna tekmeca pa bosta predvsem Portugalec Joao Almeida in Španec Juan Ayuso kot člana UAE Team Emirates-XRG. V odsotnosti Pogačarja bo pomembno predvsem sodelovanje in tudi podrejanje ciljem med člani emiratov v boju z izrazito favoriziranim Vingegaardom.

Edina Slovenca na dirki ne bosta tekmovala na visoko skupno uvrstitev. Glivar bo v dresu Alpecin-Deceunincka debitiral na tritedenskih preizkušnjah in iskal priložnosti v pobegih, medtem ko bo pri emiratih Novak v službi svojih prej omenjenih kapetanov.

Domen Novak (na sliki drugi z desne) bo skrbel za Juana Ayusa in Joaa Almeido. | Foto: Guliverimage Domen Novak (na sliki drugi z desne) bo skrbel za Juana Ayusa in Joaa Almeido. Foto: Guliverimage

Prvi trije dnevi Vuelte bodo potekali po italijanskih tleh. Prva etapa od Torina do Novare bo namenjena sprinterjem, medtem ko bodo v nedeljski drugi na Limone Piemonte noge že pretegnili tudi favoriti za skupno zmago.

Španska pentlja bo v domovino zavila v peti etapi, ko bo na sporedu ekipni kronometer. Dirka se bo končala 14. septembra v Madridu po številnih zahtevnih gorskih in razgibanih etapah, medtem ko bo priložnosti za sprinterje malo.

