Etapna zmaga Van der Poelu, Mohorič odpadel 30 km pred ciljem

Nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec tretje etape dirke Renewi Tour, ki spada v svetovno serijo kolesarstva. V Geraardsbergnu je v sprintu ugnal Belgijca Arnauda De Lieja, ki pa je prevzel skupno vodstvo. Slovenec Matej Mohorič je bil dolgo v boju za visoko uvrstitev, a je izgubil stik 30 km pred ciljem.

Prva razgibana etapa na letošnji dirki po belgijskih cestah od Aaltra do Geraardsbergna je pričakovano ponudila napadalno dirkanje. V njej sta imela vidno vlogo tudi oba Slovenca, ki sta del ekipe Bahrain-Victorious, Matevž Govekar in Mohorič. Na dirki nastopa tudi Luka Mezgec (Jayco AlUla), a ni bil v ospredju.

Govekar je bil med ubežniki, ki so si poskušali od samega začetka nabrati prednost pred glavnino pred številnimi krajšimi in strmimi tlakovanimi klanci. Toda naskok nikoli ni bil dovolj visok, da bi zdržali v ospredju. Govekar je stik z najboljšimi izgubil 40 km pred ciljem.

Mohorič, zmagovalec Renewi Toura leta 2018, je v ospredju zdržal nekaj dlje. Do okoli 30 km pred ciljem je sledil najboljšim, nato pa mu je zmanjkalo moči, v nadaljevanju pa je delal za svojega moštvenega kolega Britanca Freda Wrighta. Ta je na koncu ciljno črto prečkal kot šesti z zaostankom 34 sekund.

V ospredju je imel pričakovano največ moči van der Poel. Ta je že na nekaj klancih dokazal, da mu ni para, a sta ga De Lie (Lotto) in Belgijec Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) večkrat ujela.

V zadnjih nekaj 100 m Wellens ni imel več moči, v sprintu pa je De Lieja ugnal van der Poel in se podpisal pod 56. zmago v karieri. Wellens je na tretjem mestu zaostal 12 sekund, zasledovalna skupina pa 34. Od treh Slovencev je bil danes najboljši Mohorič na 21. mestu s 53 sekundami zaostanka, Mezgec je bil 47. (+2:36), Govekar pa 61. (+5:19).

V skupnem seštevku ima De Lie sekundo prednosti pred van der Poelom, Wellens, sicer štirikratni zmagovalec te dirke, zaostaja 21 sekund. Mohorič je skupno najboljši od Slovencev na 21. mestu (+1:08), Mezgec je 44. (+5:08), Govekar pa je zdrsnil na 51. mesto z zaostankom 5:37 minute.

V soboto bo na sporedu še ena razgibana predzadnja etapa od Riemsta do Bilzna (198,5 km), petdnevna preizkušnja se bo končala v nedeljo v Leuvenu in okolici (185 km).