Tilen Finkšt, kolesar novomeške Adrie Mobil, bo v prihodnji sezoni naredil pomemben korak v svoji karieri. 28-letnik iz Mozirja bo po več sezonah v kontinentalnem razredu v sezoni 2026 oblekel dres italijanske prokontinentalne ekipe Solution Tech – Vini Fantini, s čimer stopa stopničko višje v svetu profesionalnega kolesarstva. V intervjuju za Sportal je spregovoril o svojih pričakovanjih, idealnem tekmovalnem koledarju, dirkanju s Tadejem Pogačarjem in še marsičem.

Tilen Finkšt se je s kolesarstvom začel ukvarjati pri 17 letih, kar je glede na trenutni trend vztrajnega zniževanja starostne meje za začetek profesionalne poti dokaj pozno. Po letih treniranja nogometa in plezanja je prvič sedel na cestno kolo in, kot radi rečemo, "ostalo je zgodovina".

Svojo kolesarsko pot je začel v Kolesarskem društvu Rog pri trenerju Mihi Konciliji, ki je med drugim odkril tudi Tadeja Pogačarja. "V glavnem smo se zabavali na kolesu, nismo bili omejeni, še števcev nismo imeli – tistih, ki ti danes rezultate takoj prenesejo na Stravo. Najprej si moral vse prenesti na računalnik, če se ti je sploh ljubilo. Treninge smo dobili na listu papirja. Zdaj je vse drugače," je kolesar, znan tudi pod vzdevkom Savinjska raketa, obujal spomine v pogovoru za Sportal. "Spomnim se, da ko smo začeli pri mladincih, nihče o ničemer ni imel pojma. Ko nam je Miha dal gel, smo mislili, da bomo šli kar po 'luftu' do doma (smeh, op. p.)."

Po šestih sezonah v Ljubljani je leta 2022 prestopil v novomeško Adrio Mobil, kjer je dosegel serijo odmevnejših rezultatov. Predlani je zmagal na dirki za VN Adrie Mobil, letos je bil drugi na VN Brda-Collio, z uvrstitvami med najboljšo deseterico pa je večkrat opozoril nase tudi na Dirki po Sloveniji – dirki, ki je rdeča nit njegove kariere. Pri 28 letih ima za seboj že devet nastopov na najodmevnejši slovenski etapni preizkušnji in če bo v svoji novi ekipi Solution Tech – Vini Fantini lahko izbiral, bo dirka Po Sloveniji zagotovo znova na njegovem programu.

Na kriteriju za Pokal Tadeja Pogačarja je bil Finkšt (v dresu Adrie Mobil) peti, za štirimi kolesarji World Toura Pogačarjem, Mezgecem, Trentinom in Mohoričem. Foto: Alen Milavec

INTERVJU: Tilen Finkšt

V prihodnji sezoni boste dirkali za prokontinentalno ekipo Vini Fantini, kar je razred višje od kontinentalne, v kateri ste bili do zdaj. Gledate na to kot na nov začetek, nagrado za vse, kar ste do zdaj vložili v šport?

Da, je nekakšen nov začetek, skok v neznano, ampak mislim, da bo to v redu, tako kot je bilo vedno do zdaj. Vsak si želi narediti preskok in sam sem zelo vesel te priložnosti.

Vaša zgodba je zanimiva tudi zato, ker ste pri 28 letih – kar je za navadnega smrtnika še zelo mladostna doba, v profesionalnem kolesarstvu pa že blizu zgornje meje za vstop – dokaz, da priložnosti ne dobivajo samo najstniki, ampak tudi izkušeni kolesarji. V času, ko v profesionalno sfero prihajajo vse mlajši, celo najstniki, vaša zgodba ponuja upanje. Kako vi gledate na to?

Da, res je, zdaj je tak trend, ampak menim, da ne bo dolgo zdržal. Že zdaj vidimo, da se 19-letni kolesarji upokojujejo. Preskok iz mladinske vrste neposredno v članske selekcije World Toura je zelo zahteven, ko začneš zares živeti, pa morda ugotoviš, da to ni zate. Mislim, da so tudi kolesarji pri mojih letih še vedno lahko konkurenčni. Ni pa lahko, danes razvojne ekipe poberejo najboljše mladince, kjer imajo na voljo vse, in če nisi tam, je kar težko dirkati in ustvariti rezultat. Brez rezultata pa težko dobiš ekipo. Letos je ugasnilo precej kontinentalnih ekip, tudi češke in poljske. V Sloveniji so samo še tri (Factor Racing, Pogi Team Gusto Ljubljana in Adria Mobil, op. a), bojim pa se, da čez dve leti tudi teh ne bo več.

Leta 2022 je iz ljubljanskega Gusta prestopil v Adrio Mobil, kjer je bil eden ključnih figur. Foto: Vid Ponikvar

Kako ste dobili priložnost v Italiji? S čim ste jih najbolj prepričali?

Po sezoni sem poslal zelo veliko elektronskih sporočil, bil sem proaktiven, brez menedžerja je težko in moraš vse urejati sam. Na vezi sem bil tudi z Dušanom Rajovićem, nekdanjim sotekmovalcem pri Adrii, ki je najboljši kolesar ekipe Vini Fantini, tudi Đorđe Đurić je tam, moj nekdanji cimer ... Mislim, da bi brez Dušana težko prišel zraven, od 30 sporočil, ki sem jih poslal, sem dobil samo en odgovor. Zelo težko je, če nimaš dobrega menedžerja oz. vez. Navsezadnje je tudi kolesarstvo 'biznis'.

Bi sicer ostali pri Adrii Mobil, ki žal izgublja glavnega sponzorja? Vas je skrbelo za prihodnost?

Zagotovo bi ostal. V Adrii smo se vedno imeli zelo dobro, še posebej v času, ko sta bila v ekipi Jarc in Koren, takrat je bilo res super. Sicer pa nikoli nisem gledal črnogledo, ker na splošno nisem tak, tudi glede situacije v Adrii ostajam optimističen in verjamem, da se bo rešila.

Res bi bilo škoda, če bi se ta kolesarska tradicija končala. Mislim, da bi bilo zelo žalostno, če bi Slovenija kot uspešna kolesarska nacija na koncu imela samo dve kontinentalni ekipi. To bi bilo res žalostno.

Foto: Sportida

Kaj pričakujete od nove ekipe? Kaj bo drugače, razen drugačnega tekmovalnega koledarja oz. drugih dirk?

Najbolj se veselim višjega nivoja dirk. Všeč mi je, da tudi oni nastopajo na naših dirkah, na primer na VN Slovenske Istre, VN Adrie Mobil in dirki Po Sloveniji. Veselim se novih izkušenj, v tuji ekipi še nisem bil in tudi to bo zame nekaj novega. K sreči sta v ekipi še dva "Balkanca", tako da se bom lahko še vedno s kom po domače pogovoril (smeh, op. p.). Ekipa je italijanska, tudi osebje je večinoma italijansko in mislim, da prevladuje italijanski jezik, ampak verjamem, da ne bo težav.

Kdaj boste sestavljali program dirk? Že veste, kakšne bodo vaše zadolžitve v novi ekipi?

V tem tednu se dobimo na sedežu ekipe v Italiji in tam bomo dorekli, kako in kaj.

Glede na vašo tradicijo z dirko Po Sloveniji boste zagotovo predlagali to dirko? To bi bila že vaša deseta udeležba na največji slovenski kolesarski dirki.

To pa zagotovo.

Finkštovi navijači na letošnji dirki Po Sloveniji, kjer se je dvakrat prebil v prvo deseterico. Foto: Ana Kovač

Kolesarji vaše nove ekipe so letos precej dirkali v Aziji, boste imeli dvojni program?

Da, precej dirk imajo v Aziji in Evropi. Ekipa ima precej več denarja in si to lahko privošči, poleg tega imajo azijske sponzorje, zato tudi nastopajo tudi na dirki po Japonski, ki je izjemno pomembna dirka, UAE Tour, Milan–Sanremo, Strade Bianche in na italijanskih klasikah. Program je zelo mešan, kar je super.

Če bi bilo nebo meja, kje bi radi nekoč tekmovali? Katero navijaško vzdušje bi radi doživeli?

Če bi si zamislil najlepši tekmovalni koledar, bi začel z dirkami UAE, potem bi tekmoval na naših klasikah, od Istre do Adrie, in če je nebo meja, potem bi enkrat rad nastopil na dirki Strade Bianche, ker res veliko vozim gravel in gorsko kolo. Všeč mi je, da nisem samo na cesti, da je vmes tudi nekaj makadama za spremembo.

Letos je nastopil tudi na evropskem prvenstvu v Franciji, kjer je Tadej Pogačar prvič v karieri osvojil naslov evropskega prvaka. Foto: Guliverimage

Eden od vrhuncev letošnje sezone je bilo evropsko prvenstvo v Franciji, kjer ste bili del slovenske reprezentance, ki se je s Tadejem Pogačarjem veselila evropske krone. Tudi nastop v reprezentančnem dresu je za kariero in prepoznavnost najbrž zelo pomemben ?

Da. Letos je bilo na evropskem prvenstvu res vrhunsko, dal sem vse od sebe in verjamem, da bom, če bom dober tudi v naslednji sezoni, dobil tudi vabilo na evropsko prvenstvo v Sloveniji.

V ekipnih športih je vrhunec nastop za reprezentanco, verjetno je v kolesarstvu podobno. Kako pomembno vam je obleči slovenski dres?

To je res velik ponos, pa tudi super ekipa smo. Vsi se poznamo že od prej, smo skoraj ista generacija, od maserja Žige Jermana do Tadeja Pogačarja, mislim, da še na nobeni dirki ni bilo tako sproščeno kot letos na evropskem prvenstvu. Je pa tudi res, da smo imeli res zelo dobro podporo, od kuharja do avtobusa, česar nismo vajeni. Ni ti treba veliko razmišljati, samo goniš (smeh). Če imaš v ekipi Tadeja, veš, kaj lahko pričakuješ, zato seveda daš vse od sebe.

Je na startu čutiti, da ste slovenski kolesarji bolj opaženi?

Da, mislim, da ja. Tudi na treningu in na dirki, že zaradi kolesarjev, ki jih imamo, se čuti, da nas glavnina spoštuje. Mislim, da bi bilo precej drugače, če bi bil v drugem dresu. Tadej je svojo ekipo in reprezentanco pripeljal do te ravni, da je spoštovanje v grupi zagotovo prisotno.

S Tadejem sta tekmovala že v mladinski kategoriji, bila sta tudi moštvena kolega. Kdaj ste opazili, da izstopa?

Pri starejših mladincih. Spomnim se, da smo ga vsi klicali "tamau", ker je bil res majhen. No, potem pa nas je v dveh letih vse prerasel. Po telesni višini in seveda po rezultatih.

S Pogačarjem sta tekmovala že v mladinskih kategorijah. Foto: Alen Milavec

Kaj pri njem karakterno najbolj izstopa?

Sproščenost. Izjemno je sproščen, nikoli ne pokaže, da je nervozen. Saj verjetno je, ampak to dobro skriva. Težko je verjetno tudi zaradi prepoznavnosti, ko si stalno na očeh. Na evropskem prvenstvu smo med treningom šli raje na kavo v lokal, kot da bi sedeli pred njim, saj so tisti, ki so se želeli slikati z njim, morali priti v lokal. Mislim, da ima še največ miru v Monaku, pa še tam verjetno vse manj.

Tadej je s kolesarstvom odraščal od malega, vi ste v ta svet vstopili dokaj pozno za trenutni trend, pri 17 letih. S čim ste se ukvarjali prej?

Tako kot vsi sem kot otrok igral nogomet, potem pa sem plezal. Kolesaril sem sicer že prej in ko si je oče kupil cestno kolo, sem dolgo pritiskal, da bi ga kupil še meni. Kmalu po tistem sva šla na Maraton Franja. Dogovorila sva se, da bova skupaj kolesarila, pa nisva že od starta. Oče je bil ves nervozen, jaz pa sem ga čakal že v cilju (smeh). Mislim, da je bilo v osmem ali devetem razredu. Kmalu po tem sem šel v Ljubljano na prvi trening, imel nas je Miha Koncilija, in ostalo je zgodovina.

Foto: Ana Kovač

Letošnja sezona se je končala oktobra, zdaj ste kolesarji že v pripravah na naslednjo. Kako bi rangirali sezono 2025? Vaše ime se je pogosto pojavljalo v medijih.

Mislim, da je bila sezona zelo dobra, manjkala je le želena zmaga, ampak pod črto mislim, da smo lahko zadovoljni. Bilo je veliko podiumov in uvrstitev med najboljših deset, tudi na dirki Po Sloveniji. Res je, da smo letos manj dirkali kot prejšnja leta, so bile pa tiste dirke, na katerih smo nastopili, res kakovostne.

