Kolesarji novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil so na nedavni dirki po Hrvaški odpeljali še zadnjo dirko s pokroviteljem, ki je v zadnjih 25 letih postal sinonim dolenjskega kolesarstva. "Res je, Adria s prvim januarjem ne bo več generalni pokrovitelj kluba," nam je potrdil direktor KK Adria Mobil Bogdan Fink. Zdaj vodilni ljudje novomeškega kolesarskega kluba iščejo rešitev predvsem članskega pogona, mladinski pa ni ogrožen.

"Adria s prvim januarjem ne bo več generalni pokrovitelj kluba. Kar zadeva delo z mladinci in dečki, za drugo leto ni večjih sprememb, bo pa treba delati premike ali celo korake nazaj pri članski ekipi. Upam sicer, da to ne bo potrebno," nam je povedal direktor novomeškega kolesarskega kluba Bogdan Fink.

Programa mladink in mladincev ter deklic in dečkov sta varna, medtem ko bo za člansko ekipo treba najti novega glavnega sponzorja. "Tega projekta smo se že lotili, delamo na tem. Zelo veliko ljudi je vključenih v iskanje rešitve, a te za zdaj še ni," pravi Fink. "Smo pa pozitivni. Čez en mesec bo jasno kaj več," je še dodal.

"Stvari se spreminjajo"

Direktor kluba Bogdan Fink in predsednica Mojca Novak. Foto: Vid Ponikvar V kontinentalni ekipi Adria Mobil je letos dirkalo deset slovenskih tekmovalce, glavni športni direktor ekipe je bil Marko Kump, njegova pomočnika Boštjan Mervar in Srečko Glivar. Z odhodom novomeškega proizvajalca vozil za prosti čas, avtodomov in prikolic, se končuje četrt stoletja dolgo plodno obdobje sodelovanja. "Adria je bila naš glavni pokrovitelj 25 let, od takrat, ko je bil Hempi tretji v Lizboni," se je daljnega leta 2001, ko je Andrej Hauptman na svetovnem prvenstvu v Lizboni osvojil tretje mesto, spomnil direktor Fink. "Ampak stvari se spreminjajo," je še dodal.

Klub je pred tremi leti praznoval abrahama, v preteklosti je ga je sponzoriralo še eno veliko dolenjsko podjetje, Krka, ki bi lahko bila rešitelj tudi tokrat. A to so za zdaj le špekulacije. Sicer je bil novomeški kolesarski klub odskočna deska za številne slovenske ase, med njimi Janeza Brajkoviča, pa Simona Špilaka in seveda Primoža Rogliča.

Slovenska pentlja spet v bolj tradicionalnem terminu

Adria se torej z letom 2026 umika iz kluba, ostaja pa sponzor največje kolesarske dirke pri nas, dirke Po Sloveniji. Ta se je vrnila v ugodnejši termin in bo naslednje leto potekala med 17. in 21. junijem. "Odločitev Ucija je super pozitivna za nas. Na neki način hvala za zaupanje, zdaj pa je na nas, da to upravičimo. Tudi letos smo naredili izredno dobro dirko, res lepo in zagotovo je tudi to, z vsemi vpletenimi, od gasilcev do prostovoljcev in vseh preostalih, ki nam pomagajo pri organizaciji, pozitivno vplivalo na to odločitev," nam je o tem povedal Fink, direktor dirke Po Sloveniji.

Preberite še: