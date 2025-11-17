Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
13.55

1 ura, 26 minut

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 13.55

1 ura, 26 minut

Tragična nesreča z avtomobilom: umrl 39-letni voznik

Na. R.

Policisti vse okoliščine še preiskujejo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Policisti vse okoliščine še preiskujejo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Foto: STA

Zjutraj se je na cesti Novo mesto-Metlika, na Jugorju pri Metliki, zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 39-letni voznik osebnega avtomobila, so sporočili novomeški policisti.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je okoli 8. ure zjutraj 39-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Novega mesta proti Metliki.

Zunaj naselja Jugorje pri Metliki je na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 55-letni voznik.

Voznik osebnega avtomobila je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so še sporočili z novomeške policijske uprave.

Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo 14 ljudi (osem voznikov osebnih avtomobilov, trije motoristi, dva kolesarja in potnik v tovornem vozilu). 

