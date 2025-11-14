44-letniku zasegli konopljo in orožje, 35-letnik zaradi prepovedanih drog v priporu

Policisti Policijske postaje Lenart so pri 44-letniku iz okolice Lenarta opravili hišno preiskavo in zasegli približno 500 gramov posušenih rastlinskih delcev in 198 stebel sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo. Našli so tudi dve lovski puški, za kateri osumljeni ni imel izdanega orožnega lista, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Še eno hišo preiskavo so policisti opravili v okolici Ptuja, kjer so pri 35-letniku našli 378 sadik konoplje ter prostor in pripomočke za gojenje konoplje.

35-letnega osumljenca z okolice Ptuja so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog v četrtek privedli pred sodnika okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredil pripor.

Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.

44-letnik za lovski puški ni imel orožnega lista

Zoper 44-letnika, pri katerem so poleg prepovedane droge našli tudi dve lovski puški, za kateri ni imel dovoljenja za nabavo, bodo podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Moški je osumljen storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Uveden bo tudi prekrškovni postopek zaradi kršitve določil zakona o orožju, so sporočili s PU Maribor.