Koprski policisti mladoletnikom zasegli 120 kosov pirotehnike

V zadnjih dneh pred novim letom se povečuje uporaba različnih pirotehničnih sredstev. Na številko 113 prejmejo več klicev dnevno, kršitelje pa policisti redko ujamejo na kraju, saj se hitro razbežijo. Kljub temu so koprski policisti zasegli 120 kosov pirotehnike, so sporočili s PU Koper. Posameznikom svetujejo, naj se odpovedo uporabi pirotehnike.

Koprski policisti so v zadnjih desetih dneh obravnavali 11 kršitev zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, pri tem so kršiteljem zasegli 120 kosov pirotehnike kategorije F2 in F3. V petek so jo zasegli 14-letnikoma pri Boninih, 15-letniku v Šalari, na Bonifiki pa je zagorel zabojnik za smeti. V soboto so v Ankaranu 13-letniku zasegli petarde, potem pa še 14-letniku na Škofijah in 16-letniku na Bonifiki. V ponedeljek so zalotili 14-letnika, ki je vrgel petardo na teraso stanovanja, so navedli v sporočilu za javnost.

V nedeljo je pokalo v Luciji, kjer so policisti 14-letniku zasegli kar 54 petard kategorije F2 in F3. V ponedeljek je v Luciji zagorel zabojnik za smeti.

Postojnski policisti otroku zasegli več kot 700 kosov pirotehnike

Tudi postojnski policisti so prejeli informacijo, da otrok na družbenih omrežjih razkazuje prepovedano pirotehniko kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok. V sredo so pri njem opravili hišno preiskavo in mu zasegli 717 kosov pirotehnike F2 in F3, katerih prodaja, uporaba in posest so prepovedane. Staršema so izdali sklep o zasegu, pirotehnične izdelke bodo uničili, o zadevi pa so policisti obvestili center za socialno delo.

Policija svetuje staršem: Opazujte svoje otroke, poglejte jim kdaj v torbo in žepe

Policisti poudarjajo, da je uporaba ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih potniškega prometa ter na površinah, kjer potekajo javni shodi in javne prireditve.

Vsi pirotehnični izdelki morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, da je zagotovljena njihova sledljivost. "Lastna izdelava pirotehnike in predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanega učinka poka je prepovedana," opozarjajo na PU Koper.

Prav tako sta prepovedani uporaba izdelkov v drugih predmetih in preprodaja. Prepovedana je tudi posest takšnih pirotehničnih izdelkov. Policisti opozarjajo vse, ki se ne morejo upreti uporabi pirotehnike, naj je ne kupujejo od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulicah, prav tako naj ne kupujejo izdelkov prek družbenih omrežij, saj predstavljajo resno nevarnost za poškodbe.

"Starši, opazujte svoje otroke, poglejte jim kdaj v torbo in žepe, podučite jih o nevarnostih uporabe pirotehnike. Bodite pozorni na to, kaj prinašajo domov in kaj kupujejo prek spleta. Opažamo namreč, da otroci in mladostniki pirotehniko pogosto kupujejo prek različnih spletnih strani," so še zapisali.